Клара Новикова рассказала о состоянии Надежды Бабкиной, попавшей в больницу

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Новикова утверждает, что Бабкина действительно в настоящий момент находится в больнице, однако ей не поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Юмористка добавила, что Надежда Георгиевна, у которой выявили пневмонию, сейчас чувствует себя хорошо, но остается под наблюдением врачей.
Клара Новикова не исключила, что певица могла простудиться и подорвать здоровье из-за напряженного рабочего графика.
Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.
Крупнейшие поставщики продуктов питания в России собираются скорректировать в сторону повышения закупочные цены на некоторые товары, и торговые сети уже оповещены об этом. В частности, речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории удорожание может составить от 5 до 20%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».
«Королева бюджета», «мадам Арбидол» – эффектная блондинка Татьяна Голикова при любом составе правительства на виду и на слуху. Когда бюджет трещал по швам, Голикова работала в Минфине и, как говорят, знала основные цифры назубок. Когда по миру разошелся коронавирус, вице-премьеру в юбке пришлось бороться и с этой напастью. Выяснилось, что стойкий характер у будущей чиновницы был с самого детства.
В Латвии, с целью минимизировать распространение коронавируса, закрыли все наземные игорные заведения и даже приостановили работу онлайн-сегмента. Лицензии игорных операторов временно прекратили своё действие. Один из крупных гемблинг-операторов — Enlabs высказал своё мнение о запрете азартных игр через интернет. По мнению Георгия Устинова — исполнительного директора и президента Enlabs, правительство стремится обезопасить население от необдуманных финансовых трат, но на самом деле это приведет к активизации теневого сегмента, который по-прежнему будет предоставлять гемблинг-услуги.
Учиться нужно постоянно, ибо такова жизнь. Она постоянно подбрасывает новые задачи, заставляя развиваться, расти, расширять горизонты. Даже карантин не в силах помешать учёбе – напротив, он дарит возможность пройти образовательную программу в интернете или узнать, как можно поступить в настоящий, традиционный вуз. Когда-нибудь – надеемся, скоро – режим изоляции будет отменён, и двери институтов и университетов вновь откроют свои двери. Кстати, а что если пройти обучение в Чехии? Бесплатно.
Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.
7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.
Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.
Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.
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