Клара Новикова рассказала о состоянии Надежды Бабкиной, попавшей в больницу

Народная артистка России Клара Новикова во вторник, 7 апреля, прокомментировала информацию некоторых изданий о том, что певица Надежда Бабкина была госпитализирована с симптомами коронавируса.

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Новикова утверждает, что Бабкина действительно в настоящий момент находится в больнице, однако ей не поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Юмористка добавила, что Надежда Георгиевна, у которой выявили пневмонию, сейчас чувствует себя хорошо, но остается под наблюдением врачей.

Клара Новикова не исключила, что певица могла простудиться и подорвать здоровье из-за напряженного рабочего графика.

По инф. argumenti.ru

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