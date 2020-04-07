У Надежды Бабкиной подозревают коронавирус

В больницу с пневмонией госпитализирована Народная артистка России Надежда Бабкина, сообщили накануне федеральные СМИ. Отмечается, что сделанный певице в клинике анализ на коронавирус оказался положительным.

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При этом сын Бабкиной подтвердил журналистам, что его мать госпитализирована, однако диагноз назвать затруднился. Он также отметил, что певица строго соблюдала режим самоизоляции.

При этом муж артистки Евгений Гор заявил представителям СМИ, что информация о госпитализации Бабкиной не соответствует действительности — по его версии, женщина находится дома и занимается хозяйством.

По инф. rosbalt.ru

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