Казалось бы, в помещении мы находимся в безопасности. Но там нам угрожает…. воздух

Британские ученые объяснили, почему зимой сухой воздух в квартире может быть «токсичным». Они сообщают, что обыкновение закрывать плотно окна после начала отопительного сезона вредно для здоровья, ведь это может негативно повлиять на самочувствие человека. Ученые рассказали, чем опасен сухой воздух в квартирах и поведали о распространённых мифах на данную тему.

Почему ученые назвали сухой воздух в квартирах зимой токсичным

Учёные объяснили, почему они назвали сухой воздух, который образуется в квартирах зимой с началом отопительного сезона, «токсичным». По их словам, это всего лишь форма речи, которая возникла на почве того, что вред сухого воздуха для человека можно сопоставить с негативными последствиями от вдыхания ядовитых газов.

Дело в том, что в запертом помещении, где нет нормальной вентиляции, создаётся позитивная среда для появления и размножения вредных микроорганизмов, которые не только влияют на работу лёгких, но и сердца.

Главной опасностью сухого воздуха в квартире зимой является то, что он позволяет распространяться в помещении плесени, из-за чего она оседает на стенках лёгких. В результате у человека может развиваться астма, аллергия и другие заболевания.

В качестве дополнительной опасности учёные рассматривают органические соединения фталаты, выделяемые из паркетной отделки, винилового пола и клейких обоев, а также ядовитые вещества, которые могут оседать в виде частиц пыли.

Сухой воздух в квартире назвали «токсичным», так как он является благоприятной средой для канцерогенного вещества TDCIPP, которое было найдено в 90% образцов взятой пыли. Также в непроветриваемом воздухе витают фенолы — вещества, которые содержатся в бытовой химии, особенно в моющих средствах.

Попадая в воздух, данные соединения оседают в виде частиц пыли, после чего при вдыхании они могут вызывать раздражение слизистой оболочки рта и кожи. Наибольшей опасности подвергаются дети, которые взаимодействуют с грязным полом, после чего они суют грязные руки в рот.

Какие проблемы может вызвать сухой воздух в квартире во время отопительного сезона

Сухой спертый воздух в квартире, который обычно бывает во время отопительного сезона, может вызвать проблемы не только в организме человека, но и стать причиной поломки предметов окружающего быта. Зимой в непроветриваемом помещении кожа и волосы человека быстро становятся сухими, из-за чего возникают неприятные тактильные ощущения.

Помимо этого, воздух с недостаточной влажностью становится причиной обезвоживания организма, головных болей и медлительности. Сухой воздух может привести к депрессивным состояниям, так как может ухудшиться самочувствие и интеллектуальные способности, нарушается концентрация внимания.

Из-за спертого воздуха одежда и мебель могут непроизвольно бить человека током. Кроме этого, мебель и полы портятся, так как воздух вытягивает влагу из древесных покрытий. Например, музыкальные инструменты постепенно теряют свои звуковые свойства, полы начинают издавать скрип.

Наиболее эффективной мерой по борьбе с сухим воздухом является регулярное проветривание помещения. Кроме этого, можно почистить всю вентиляцию в доме, а также целесообразнее пользоваться кондиционером, так как он не сушит воздух в помещении.

Не лишним будет приобрести хороший увлажнитель. Однако не следует забывать, что высокая влажность также может вызывать проблемы со здоровьем.

Ученые опровергли распространенные мифы о чистоте воздуха

Существует множество людей, которые излишне озабочены тем, чтобы воздух в квартире был чистым. Ученые рассказали, что из-за некоторых распространённых мифов они создают неправильный климат в помещении, из-за чего люди начинают болеть.

Многие уверены, что домашний воздух является более чистым, нежели уличный, но это не является правдой. Он попадает в помещение через форточку, а это значит, что он представляет собой тот же уличный воздух, только более застоявшийся. Решить эту проблему поможет лишь хорошая вентиляция.

Кондиционер, по словам учёных, не делает воздух в помещении чистым, так как в нём используется циклическая система, которая гоняет воздушный поток по кругу. При этом новый приток не обеспечивается.

Также мифом является мнение, что духота возникает вследствие отсутствия кислорода. Хотя на самом деле причиной для этого является большое процентное содержание углекислого газа в помещении. В основном именно он, выделяясь из лёгких, и является причиной того, что у человека ухудшается самочувствие зимой.

О важности проветривания помещений мы слышим с детства. И теперь, благодаря в том числе и объяснениям британских ученых, наверное, некоторые станут делать это регулярно и более осознанно. Никто ведь не захочет становиться жертвой домашних стен и находящегося в нем воздуха, способного так негативно, оказывается, отразиться на здоровье.

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По инф. 1rre.ru

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