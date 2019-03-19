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Не лечит, а калечит: специалисты обнаружили неожиданную опасность известного лекарства для сердца
Егор Стуков   
19 Марта 2019 г.
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Кардиологи из Европы решили немного шокировать нас неожиданной новостью. Оказалось, что популярные препараты для снижения высокого давления, а также лекарства от стенокардии могут стать причиной внезапной остановки сердца.

Внимательно изучайте состав ваших препаратов, ведь кардиологи предупреждают нас о лекарствах, которые содержат нифедипин. По словам специалистов, большие дозы этого соединения могут привести к остановке сердца.

В то же время кардиологи добавляют, что другой препарат – амлодипин – врачи не реже рекомендуют своим пациентам, у которых имеются проблемы с сердцем. Но этот препарат, как выяснили исследователи, не несёт в себе опасности неожиданной остановки сердца.

  • В России вопрос лекарств для сердечников остаётся не менее актуальным. Недавно из российских аптек изъяли лекарство «Эриспирус», содержащее опасное действующее вещество фенспирид, которое может стать причиной нарушения сердечного ритма.
  • Серьёзные вопросы отечественных аптек на этом не заканчиваются. Сейчас они испытывают дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Это лекарство входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, помогает справиться с нарушениями сердечного ритма и даже предотвратить внезапную смерть.

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