Не лечит, а калечит: специалисты обнаружили неожиданную опасность известного лекарства для сердца

Кардиологи из Европы решили немного шокировать нас неожиданной новостью. Оказалось, что популярные препараты для снижения высокого давления, а также лекарства от стенокардии могут стать причиной внезапной остановки сердца.

Внимательно изучайте состав ваших препаратов, ведь кардиологи предупреждают нас о лекарствах, которые содержат нифедипин. По словам специалистов, большие дозы этого соединения могут привести к остановке сердца.

В то же время кардиологи добавляют, что другой препарат – амлодипин – врачи не реже рекомендуют своим пациентам, у которых имеются проблемы с сердцем. Но этот препарат, как выяснили исследователи, не несёт в себе опасности неожиданной остановки сердца.

В России вопрос лекарств для сердечников остаётся не менее актуальным. Недавно из российских аптек изъяли лекарство «Эриспирус», содержащее опасное действующее вещество фенспирид, которое может стать причиной нарушения сердечного ритма.

остаётся не менее актуальным. Недавно из российских аптек изъяли лекарство «Эриспирус», содержащее опасное действующее вещество фенспирид, которое может стать причиной нарушения сердечного ритма. Серьёзные вопросы отечественных аптек на этом не заканчиваются. Сейчас они испытывают дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Это лекарство входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, помогает справиться с нарушениями сердечного ритма и даже предотвратить внезапную смерть.

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Но для сердечников есть и хорошие новости. Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий любому человеку использовать автоматические наружные дефибрилляторы для оказания первой помощи при остановке сердца в местах массового скопления людей. Раньше таким правом обладали лишь медики, объяснили в Думе.

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