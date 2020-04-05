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Картина коронавируса в России: тревожно, но надежда есть
|По инф. rosbalt.ru
|05 Апреля 2020 г.
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Коронавирусом в России заразились уже 4 тысяч 731 человек, только за последние сутки заболели 582 человека. Умерли 43 человека. Примечательно, что многие из заболевших — это люди моложе 39 лет, страдающие заболеваниями. Рассказываем, что происходит в регионах страны в первых числах апреля.
В одном из российских регионов, Дагестане, коронавирусная инфекция уже распространяется, минуя конкретных носителей. Об этом заявил глава республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов.
«Можно говорить о переходе процесса вируса из 3-го этапа — ограниченное местное распространение <…> в 4-й — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев», — цитируют его в сообщении властей Дагестана.
Специалист пояснил, что теперь COVID-19 в регионе можно заразиться, подцепив вирус из воздуха, с почвы, предметов или в общественном транспорте, магазине или аптеке.
Чтобы избежать «кратного увеличения» инфицирований, Павлов потребовал установить более жесткий карантин и усилить дезинфекцию.
По данным Роспотребнадзора на 4 апреля, в Дагестане насчитывается 25 заболевших коронавирусом.
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В условиях эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией, власти Новгородской области сократили часы торговли алкоголем.
В рамках «полусухого закона» спиртное в розничных магазинах теперь отпускают с 10:00 до 20:00, а не с 8:00 и до 23:00, как раньше, рассказали в обладминистрации.
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Указ подписал губернатор Андрей Никитин. Новые правила торговли будут действовать до 30 апреля, то есть до конца режима «нерабочих дней», в котором сейчас живут граждане России.
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В Оренбургской области закрыли на карантин целое село.
В Новоникитино проживают 900 человек, они пробудут на карантине две недели. Въезд и выезд из села полностью запрещен.
По словам главы областного Минздрава Татьяны Савиновой, в село могла привезти вирус жительница Подмосковья, которая не стала самозолироваться. Кроме того, сами жители не оставались дома, как предписано.
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В Петербурге умерший от инфаркта пациент Александровской больницы успел заразить не менее 16 человек.
Как сообщает городской комитет по здравоохранению, вирус выявили уже у пяти сотрудников больницы и у 11 пациентов.
Отмечается, что медперсонал находился дома на изоляции после выявления первого случая COVID — вирус посмертно нашли у мужчины, который был госпитализирован 23 марта и позже скончался.
Заразившиеся пациенты переведены в инфекционную больницу имени Боткина, где лечатся петербуржцы с коронавирусом.
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В Кизильском районе Челябинской области коронавирусом заразился шестимесячный ребенок, всего COVID-19 выявили у 26 жителей региона.
По данным регионального правительства, у младенца нет клинических проявлений заболевания, другие пациенты также переносят его в легкой или бессимптомной форме.
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В Туле пожилая пациентка сумела победить коронавирус, но не успела выписаться из больницы.
Как сообщило региональное правительство, 93-летняя женщина скончалась на следующий день после того, как тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Пациентка умерла за несколько часов до выписки из-за хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.
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В Перми мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за комментарии о сокрытии властями реального количества инфицированных коронавирусом.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в комментариях под новостью одного из информационных порталов было оставлено сообщение о том, что власти якобы скрывают реальное число зараженных, а к городам якобы стягивают войска нацгвардии. Правоохранители вычислили автора — им оказался горожанин 1983 года рождения.
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Всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Новосибирск поместят на двухнедельную домашнюю изоляцию. Как сообщили в Новосибирском оперативном штабе, такое решение приняли в правительстве региона.
«Эти меры необходимы в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в данных субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении штаба.
Там напомнили, что в Москве подтверждено 2 тыс. 923 случая заражения, в Подмосковье — 211, в Петербурге — 156.
Как заявили в оперштабе, протокол для прибывших из двух столиц будет таким же, что для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия.
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В Петербурге задержали предпринимателя, который продал нескольких справок, якобы разрешающих свободно передвигаться по городу в период ограничительных мер. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, мужчину взяли с поличным.
Коммерсант является директором компании, занимающейся деревообработкой. Он выписал справки четверым петербуржцам, в которых указал, что они якобы работают в его фирме. При этом в документах также было написано, что организация производит хлебобулочную продукцию, которая важна для жизнеобеспечения населения.
В действительности работники с такими данными в компании не числились.
Документы от имени предприятия разрешали гражданам покидать место проживания для следования к месту работы. Каждая справка стоила 1 тыс. рублей.
Полицейские также выяснили, что накануне предприниматель уже продал две аналогичные справки.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.
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В Краснодарском крае для контроля соблюдения режима изоляции граждан на улицах работают так называемые «отряды самоконтроля».
Как пояснили в администрации региона, 940 таких отрядов были созданы в среду по поручению главы Кубани и в них вошли сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, казаки и общественники.
За два дня «отряды самоконтроля» обследовали почти 4 тыс. объектов и проверили более 7 тысяч человек. Выявлено 68 нарушителей санитарно-эпидемиологических правил. Гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностному лицу — от 50 до 150 тысяч рублей.
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23-летний житель Казани оштрафован за прогулку по берегу Казанки. Он нарушил режим изоляции, безответственно отнесся к своему здоровью и здоровью окружающих, посчитал мировой судья Ново-Савиновского района города, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Мужчина был оштрафован на 15 тыс. рублей
Как уточняется, 2 апреля мужчина гулял у реки Казанки. При себе у него не было ни справки от работодателя, ни смс-пропуска. Полицейские доставили его в отдел и составили протокол.
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Напоследок - к новости о том, что сможет спасти от инфекции.
Директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о разработке шести прототипов вакцин от нового коронавируса.
По его словам, все вакцины уже прошли испытания на мышах, хорьках и кроликах, а два прототипа уже испытываются на приматах.
«Проведена иммунизация лабораторных животных более чем 20 вариантами разных вакцин из этих 6 прототипов», — отметил Максютов.
Тем временем вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже к 15 апреля должны быть зарегистрированы тест-системы на выявление иммунитета к новому коронавирусу.
Первыми испытывать тест-системы будут медики, которые должны быть особенно устойчивыми к заболеванию.
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