В Забайкалье полностью запретили продажу алкоголя

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Глава Забайкальского края Осипов распорядился полностью запретить розничную продажу алкоголя во всем регионе, соотвествующий указ опубликован на официальном портале края.
Запрет на продажу алкоголя связан с эпидемией коронавируса. По данным краевого правительства, в регионе возросло число «правонарушений, совершенных на почве алкоголя».
«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли „по пьяной лавочке“ более 120 человек, большая часть — криминальные смерти», — цитирует РИА Новости исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.
Ранее нарколог Евгений Брюн просит россиян в период пандемии не верить в спасительное действие алкоголя. По мнению Брюна, спиртное не поможет человеку защититься от коронавируса. Врач настоятельно просит сейчас россиян отказаться от алкоголя, который оказывает токсическое действие и замедляет процесс выздоровления. Врач советует использовать алкоголь в качестве средства для дезинфекции поверхностей.
Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин поделился подробностями бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По его словам, экс-супруга всё-таки намерена вернуть юмориста в семью.
Большинство — 70% — опрошенных ВЦИОМ россиян на фоне распространения коронавируса решили ограничить контакты с другими людьми, то есть самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. За 5 суток эта доля увеличилась на 28 процентных пунктов (п.п.).
Санкт-Петербург вошел в пятерку самых ответственных российских городов по соблюдению режима изоляции. Об этом свидетельствуют данные проекта «Яндекс: индекс самоизоляции». Индекс в Северной столице составил 3,6 балла — на карте город вошел в «зеленую зону».
Скульптуры из стеклопластика стали хорошей альтернативой дорогостоящему литью и мрамору. Попытки заменить металл и камень пенопластом и керамикой не увенчались успехом, так как парковые фигуры их этих материалов не выдерживали испытание временем.
Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе, — не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы, констатирует газета The Financial Times.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова. Временно руководить регионом будет Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ (НАО), который, в свою очередь, возглавил Юрий Бездудный. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Режим нерабочих дней глава государства предложил продлить до 30 апреля включительно.
Все привыкли видеть королеву российского юмора только в образах её персонажей. Но зрителей всегда интересовало, какая Елена Степаненко на самом деле, чем увлекается, что её огорчает, а что – забавляет. Пришло время узнать артистку поближе в её новом воскресном «Шоу Елены Степаненко» на телеканале «Россия».
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