В Забайкалье полностью запретили продажу алкоголя

Глава Забайкальского края Осипов распорядился полностью запретить розничную продажу алкоголя во всем регионе, соотвествующий указ опубликован на официальном портале края.

Запрет на продажу алкоголя связан с эпидемией коронавируса. По данным краевого правительства, в регионе возросло число «правонарушений, совершенных на почве алкоголя».

«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли „по пьяной лавочке“ более 120 человек, большая часть — криминальные смерти», — цитирует РИА Новости исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.

Ранее нарколог Евгений Брюн просит россиян в период пандемии не верить в спасительное действие алкоголя. По мнению Брюна, спиртное не поможет человеку защититься от коронавируса. Врач настоятельно просит сейчас россиян отказаться от алкоголя, который оказывает токсическое действие и замедляет процесс выздоровления. Врач советует использовать алкоголь в качестве средства для дезинфекции поверхностей.

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Кроме того, губернатор приказал всем, кто вернулся в край из-за границы или из других регионов России соблюдать режим самоизоляции на 14 дней.

2 апреля в Красноярском крае запретили продавать алкоголь после 18:00.

31 марта глава Республики Саха Айсен Николаев также запретил продажу алкоголя в Якутске и еще двух поселках республики.

В тот же день глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в регионе алкоголь будут продавать с 10:00 до 14:00.

Polit.ru

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