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Какая у вас аппетитная туалетная бумага! И это про тортики

По инф. Российской газеты   
27 Марта 2020 г.
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Немецкий пекарь увеличил свой доход, продавая сделанные им торты в виде туалетной бумаги. (Гибкость и креативность мышления - ценное качество, согласитесь. Если кто-то терпит убытки, то кто-то, напротив, наращивает доход. Главное — применить смекалку. - прим. МГ.)

Немецкий пекарь увеличил доход, продавая торты в виде туалетной бумаги

Столкнувшись с резким падением продаж, пекарь Тим Кортуэм понял, что люди жалуются на нехватку товаров в супермаркетах и предпочитают не сладкую продукцию, а товары первой необходимости. После того, как он узнал о том, что продажи рулонов туалетной бумаги в марте выросли на 700% по сравнению с февралем, он решился на необычный эксперимент.

Кстати, по теме:

«Я подумал, что должен просто создать торты в виде рулонов туалетной бумаги, которую можно употребить», — сказал Кортем в интервью Reuters. Торт с белой помадной глазурью стал большим хитом — магазин Кортема в Дортмунде производит 200 штук в день и с трудом может удовлетворить спрос покупателей.

По словам кулинара, клиенты без ума от таких необычных тортов.

«Большинству людей это нравится, так как такое изделие добавляет веселья в эти непростые времена», — сказал Кортем.

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