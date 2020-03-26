Ажиотаж вокруг продуктов, похоже, достиг апогея?

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Недельные повседневные расходы россиян с 16 по 22 марта оказались рекордными в нынешнем году. Люди в панике продолжают не останавливаясь скупать продукты длительного хранения. (Население России не на шутку взволновано темпами распространения инфекции и примером того, что происходит в Италии... прим. МГ.)
Как указали эксперты исследовательского холдинга «Ромир», «на 12-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи вопреки традициям вырос и достиг отметки в 5 025 рублей».
За период с 16 по 22 марта среднестатистическое домохозяйство израсходовало на 149 рублей больше, чем неделей ранее, а в годовом сопоставлении рост достиг 18,7% (плюс 792 рубля), оценили в «Ромире». В холдинге «подобный резкий рост» объясняют «всплеском продуктовых закупок россиян».
Напомним, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7—9 марта и 18 марта.
Кстати, вот наши заголовки, которые объясняют этот продуктовый ажиотаж:
Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России разработали план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркивал глава кабинета министров.
Кроме того, Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19.
На совещании 21 марта Мишустин констатировал, что российская экономика в настоящее время испытывает влияние пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и волатильности на фондовых и энергетических рынках, власти страны принимают меры, чтобы сократить эти эффекты. «Сейчас наша экономика испытывает влияние двух негативных факторов — это коронавирусная инфекция и значительная волатильность на фондовых рынках, а также на глобальных рынках нефти и газа. Соответственно, мы принимаем проактивные, упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России и, конечно, для реального сектора, и для наших людей», — заявил премьер.
Накануне, рассуждая о поддержке населения в условиях экономического кризиса, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс счел правильным раздавать деньги людям в сложившейся из-за коронавируса ситуации, но в России было бы верно направить их только тем, кому действительно нужна поддержка. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Ранее сообщалось, что власти США, а эта страна входит в число лидеров по числу заболевших, среди мер поддержки экономики планируют выплаты американским налогоплательщикам в $1 тыс. на взрослого и $500 на ребенка. В результате, как отмечал министр финансов Стивен Мнучин, семья из двух родителей и двух детей сможет получить $3 тыс.
Социологи Том Фогль (Tom S. Vogl) из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джереми Фриз (Jeremy Freese) обнаружили положительную корреляцию между размером семьи и консервативными взглядами ее членов. Люди из крупных семей чаще выступают против однополых браков и абортов.
Недельные повседневные расходы россиян с 16 по 22 марта оказались рекордными в нынешнем году. Люди в панике продолжают не останавливаясь скупать продукты длительного хранения. (Население России не на шутку взволновано темпами распространения инфекции и примером того, что происходит в Италии... прим. МГ.)
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