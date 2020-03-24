Соседка скупила всю гречку и туалетную бумагу? Она ковидиотка!

Covidiot — этот неологизм теперь используется для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса, а также игнорируют рекомендации, касающиеся общественного здоровья или безопасности. Новое слово появилось на сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary.

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Неологизм происходит от названия заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, COVID-19 и слова «идиот». В Urban Dictionary приводятся два примера использования нового слова. Первое — «ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?». И второе — «этот ковидиот обнимает всех, кого встречает».

Urban Dictionary был создан в 1999 году студентом Политехнического университета штата Калифорния Аароном Пекхэмом. В онлайн-словаре собраны более семи миллионов слов и фраз англоязычного сленга, определение которых отсутствует в стандартных словарях.

..."Состояние абсолютной неопределенности" - это и про нынешние времена, когда и экономику определенно трясет, и коронавирусная напасть пугает. Не стоит смеяться совсем уж над людьми, которые "затариваются под завязку" самым необходимым: их приучила к подобному поведению жизнь. Но и поддаваться потребительской панике - нет никакого смысла. Хотите подстраховаться? Ну, сделайте небольшие закупки впрок, чтобы самим над собой потом не смеяться!

Polit.ru

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