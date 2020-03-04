Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательные обвинения

Обвиняемому в убийстве аспирантки Олегу Соколову предъявили окончательные обвинения, следствие официально завершено. Об этом сообщила адвокат семьи потерпевшей Александра Бакшеева.

На судебных заседаниях рассмотрят причастность историка к убийству и незаконному хранению оружия.

Защитник прокомментировала сообщения в СМИ, что адвокат Соколова планирует сделать процесс закрытым для журналистов и других слушателей. «Сторона защиты действительно может заявить соответствующее ходатайство. Однако оснований для его удовлетворения судом я не усматриваю», — рассказала Бакшеева.

Бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. Историка задержали в начале ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела девушки. Обвиняемый признался в содеянном.

Мы подробно рассказывали об этом резонансном случае, напомним заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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