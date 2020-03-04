ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата
2020-02-04-17-20-44
Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...

Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательные обвинения

По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Обвиняемому в убийстве аспирантки Олегу Соколову предъявили окончательные обвинения, следствие официально завершено. Об этом сообщила адвокат семьи потерпевшей Александра Бакшеева.

Адвокат рассказал, какие обвинения окончательно предъявили расчленителю Соколову

На судебных заседаниях рассмотрят причастность историка к убийству и незаконному хранению оружия.

Защитник прокомментировала сообщения в СМИ, что адвокат Соколова планирует сделать процесс закрытым для журналистов и других слушателей. «Сторона защиты действительно может заявить соответствующее ходатайство. Однако оснований для его удовлетворения судом я не усматриваю», — рассказала Бакшеева.

Бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. Историка задержали в начале ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела девушки. Обвиняемый признался в содеянном.

Мы подробно рассказывали об этом резонансном случае, напомним заголовки:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 