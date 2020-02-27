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Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
По инф. rosbalt.ru   
27 Февраля 2020 г.
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Экс-преподавателю СПбГУ Олегу Соколову предъявили новое обвинение, по статье о незаконном обороте оружия. Об этом сообщила 26 февраля адвокат Александра Бакшеева.

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

«Обвинение было предъявлено чуть больше недели назад», — отметила юрист, которая представляет интересы семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко.

Соколов сам выдал следственным органам нелегальный обрез, который якобы достался историку от предыдущих хозяев квартиры. Изначально правоохранители рассматривали версию о самостоятельном изготовлении оружия, однако не нашли подтверждений.

Бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. Историка задержали в начале ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела девушки.

Недавно стало известно, что Соколов дописал автобиографический роман, над которым начал работу в декабре.

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По инф. rosbalt.ru

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