Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым. А защита настаивает на сумасшествии!

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, признали вменяемым. Московские эксперты пришли к выводу, что историк мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в момент преступления. (Мы подробно рассказывали об этом жутком случае, потрясшем всю страну в конце прошлого года. - прим. МГ.)

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Также специалисты считают, что убийство не могло произойти в состоянии аффекта — состоянии сильного душевного волнения. Такая квалификация могла бы смягчить наказание для историка.

Экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. Мужчину выловили из реки Мойки в начале ноября. При себе у историка был рюкзак с отрубленными женскими руками.

В декабре Соколова перевели в психиатрическую клинику в Москве, где проводили экспертизу на вменяемость. Там он начал трудиться над автобиографическим романом, в котором планирует увековечить память убитой Анастасии Ещенко.

Адвокат Александр Почуев неоднократно высказывался, что считает возможной версию о психическом нездоровье Соколова. Также защитник не исключал мистические версии произошедшего, например, влияние полной луны на состояние историка.

Однако после оглашения результатов экспертизы адвокат Олега Соколова Александр Почуев намерен просить о повторной психиатрической экспертизе.

«Результаты экспертизы составляют следственную тайну, разглашать я их не имею права. Но в целом могу раскрыть позицию защиты. На данный момент мы ознакомились более чем с 20 экспертизами. Более трех десятков вопросов, на них были получены ответы. Несколько вопросов осталось без ответа. Скорее всего, мы будем просить о проведении дополнительной экспертизы и, возможно, будет просить повторную экспертизу», — заявил Почуев.

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По инф. rosbalt.ru

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