И снова — так называемая "мать". Ребенок спасен, дело было в Якутске...

В Якутске полицейские спасли трехмесячного ребенка, оставленного матерью на четыре дня, сообщает пресс-служба муниципального УМВД.

Полицию вызвали соседи по дому, сообщив, что из квартиры доносится детский плач. Прибыв на место, участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних взломали дверь и нашли в квартире грудного младенца.

Ребенок был направлен в детскую клиническую больницу Якутска. Личность его матери установили, 37-летнюю женщину нашли. Оказалось, что она ушла из дома четыре дня назад с трехлетним сыном, оставив младенца под присмотром своего младшего брата, дяди ребенка. Однако мужчина уехал из города, оставив младенца в одиночестве.

По данным полиции, женщина вела маргинальный образ жизни, трехлетний сын сопровождал ее по квартирам собутыльников. Сейчас он направлен в дом ребенка.

Старшего сына женщины, 10-летнего, воспитывают родственники в сельской местности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неисполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.

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По инф. rosbalt.ru

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