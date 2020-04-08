ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
2020-03-16-08-40-15
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...

Григорий Грабовой: никого больше не «воскрешает», зато «знает, как победить коронавирус»
Ольга Кузнецова, sobesednik.ru   
08 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Пока ученые всего мира ищут вакцину от коронавируса, «целитель» Григорий Грабовой заявляет, что знает, как его победить. Экстрасенс, сделавший себе имя в начале двухтысячных и отсидевший за «воскрешение» бесланских детей, до сих пор играет в пророка. Как он пришел к славе и чем занимается сейчас?

Григорий Грабовой: никого больше не «воскрешает», зато «знает», как победить коронавирус

Второй после Христа

Григорий Грабовой даже на фоне других «спасителей человечества», создателей новых религиозных учений и воротил экстрасенсорики – личность уникальная. В «мессианство» он пришел из науки. В 1986 году Грабовой окончил факультет прикладной математики и механики Ташкентского государственного университета. Некоторое время он работал в конструкторском бюро, а потом очень своеобразно стал прикладывать свои знания.

В 90-х годах Грабовой сотрудничал с узбекским управлением гражданской авиации в области диагностики, технического анализа и прогнозирования авиационных неисправностей. Григорий делал это с помощью своих «экстрасенсорных способностей» и получал по контрактам хорошие по тем временам деньги.

Об уникальном диагносте написала узбекская газета, но такой славы экстрасенсу было мало. В 1995 году он перебрался в Москву, где стал распространять свое учение. Суть его: человек может влиять на события своей жизни, а он, Грабовой, воскрешать мертвых. Экстрасенс утверждал, что воскресшие люди где-то ходят по земле в другом теле и родственники могут с ними встретиться.

– Это была довольно смелая идея самого Григория Грабового, – говорит религиовед Роман Лункин. – Идея воскрешения есть в христианстве, в Библии упоминается эпизод воскрешения Иисусом Христом Лазаря, и эта идея используется религиозными организациями. Но Грабовой решил воскрешать здесь и сейчас в реальном мире, христианская идея у него переросла в радикальную экстрасенсорику.

Грабовой возвращал мертвых к жизни за деньги, один «воскрешенный» стоил 39.500 рублей. Неизвестно, сколько бы еще людей он «воскресил» и сколько бы обнадежил убитых горем родственников, если бы не история с матерями Беслана. В 2004 году в бесланской школе произошел теракт, погибло много школьников, и Грабовой обещал женщинам невозможное – вернуть к жизни их убитых детей. В том же году он провел пресс-конференцию и объявил о состоявшемся втором пришествии Христа и своей непосредственной причастности к этому событию.

Грабовой воскресе

Грабовой неплохо получал за свои странные услуги. Те, кто приводил к нему таких клиентов, получали процент. Однако, по свидетельствам очевидцев, деньги вызывали у Грабового презрение, он считал их бумажками.

– Большинство таких людей, как Грабовой, в той или иной мере верят в то, что они говорят, – отмечает Лункин. – Деньги для них – это не главная цель.

Карьерный путь Грабового от диагноста технических неисправностей до божества, которое властно над жизнью простых смертных, прервали правоохранители после истории с бесланскими матерями. Такое трудно было игнорировать. В 2008 году суд приговорил его за мошенничество к 11 годам лишения свободы. К удивлению многих, «мессия» вышел из пермской колонии спустя два года. Напрасно журналисты ждали «гуру» на контрольно-пропускном пункте. С территории колонии в тонированной машине его вывезла жена Елена Еремеева, демонстративно выбросив на асфальт перед прессой истоптанные башмаки мужа.

Прокуратура была против условно-досрочного освобождения Грабового, но суд внял защите. После выхода из колонии Грабовой исчез на какое-то время. Ходили слухи, что его уже нет в живых, дескать, его забили до смерти тюремщики. Они не подтвердились.

Спаситель человечества «воскрес» в Сербии, где в 2015 году зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. У него есть свой сайт и страницы в социальных сетях, где он по-прежнему распространяет свое учение.

Предлагает излечиться от ВИЧ, рака, коронавируса

Грабовой больше никого не воскрешает, а учит вечной жизни и вечной молодости.

– Небольшая модификация, смягчение учения характерны для новых религиозных деятелей, – говорит Лункин. – Как видите, тюрьма его не исправила, что еще раз подтверждает: он делает это не только ради денег.

Грабовой реализует свою потребность быть богом на земле, при этом как индивидуальный предприниматель он твердо стоит на ногах и вполне успешен. У него все имеет свою цену: вебинары (от 30 евро за урок), книги, обучающие программы – все это можно купить на его сайте.

Грабовой также предлагает запатентованные приборы, с помощью которых можно быть вечно молодым, излечиться от иммунодефицита и рака. Цена удовольствия – 9700 евро. В начале двухтысячных, для сравнения, одно «воскрешение» у него стоило в несколько раз дешевле.

Как предприниматель Григорий Петрович вполне успешен, чувствует рынок и держится в тренде. Недавно Грабовой сообщил, что знает, как победить коронавирус. Конечно же его авторским методом!

Суть учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»: с помощью рядов чисел можно управлять событиями и своим здоровьем тоже. У себя на странице в социальной сети Грабовой предлагает два ряда чисел, которые помогают от вируса. Для этого надо лишь концентрироваться на этих числовых рядах.

Григорий Петрович по-прежнему не устает писать свою автобиографию бога. На его сайте перечислены десятки его достижений: всевозможные ордена и звания, которые ему якобы вручили и присвоили. Публика должна думать, что он особенный и заслуги его неоспоримы.

Правда, если начать разбираться в этих наградах и свидетельствах очевидцев, то оказывается, что всё не совсем так, как пытается представить Грабовой. Он пишет, что в 95-м году баба Ванга после 50-минутного разговора с ним предсказала, что он достигнет всего, что планировал, и с его «феноменальными способностями он должен расширять сферу своих полномочий». Журналисты раскопали, что болгарская провидица выгнала Грабового.

Впрочем, даже если бы она вдруг и благословила экстрасенса, сама по себе она – спорный персонаж. Кроме нее, Грабового благословляли неоиндуистский гуру и филиппинский хилер – тоже не заслуживающие доверия. Или вот, например, в 2000 году Грабового якобы принял в свои члены «Клуб авиапассажиров» за заслуги в диагностике самолетов. Мы не нашли такого клуба, и если дальше пойти по списку регалий, то найдется еще больше несостыковок.

Но Грабового читают те, кто хочет верить. Такие люди есть всегда, в любые времена, а значит, и Грабовые никуда не денутся.

Провозгласить себя «мессией» не трудно. Трудно доказать соответствие делом. И это ожидаемо не произошло. Но всегда найдутся те, кто, как говорится, обманываться рад. И их непременно обманут. Жалко только, если действительно спасаясь от коронавируса, эти люди побегут к подобным экстрасенсорным «гуру». Время, когда их могут излечить настоящие доктора, может быть безвозвратно упущено. И не вернет его, к сожалению, наверное, никакой Гробовой и другие ему подобные «целители».

Еще в связи с темой читайте также:

Sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Григорий Грабовой: никого больше не «воскрешает», зато «знает, как победить коронавирус»
    Пока ученые всего мира ищут вакцину от коронавируса, «целитель» Григорий Грабовой заявляет, что знает, как его победить. Экстрасенс, сделавший себе имя в начале двухтысячных и отсидевший за «воскрешение» бесланских детей, до сих пор играет в пророка. Как он пришел к славе и чем занимается сейчас?
  • Упс: теплая зима клещам только на руку была...
    В 2019 году в России может быть всплеск клещевых инфекций. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
  • В разгар эпидемии врачу-общественнику запрещают помогать коллегам в регионах. Почему?!
    «(…) 36-летняя Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза „Альянс врачей“, в настоящий момент выступает против политики Кремля в области здравоохранения. Этому офтальмологу удалось объединить более 2 тыс. практикующих по всей стране, она осуждает методы борьбы с эпидемией со стороны властей. (…) Она продолжает свою деятельность по распространению масок, перчаток и респираторов среди медицинских учреждений. 2 апреля, когда она отправилась в Великий Новгород, к северо-западу от Москвы, ее арестовали. Освободили ее чуть менее, чем через 24 часа после того, как оштрафовали за несоблюдение карантинных мер», — передает Le Point.
  • Никас Сафронов попал в ДТП
    Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
  • Виртуальный хор из 700 детишек спел песню в поддержку больных коронавирусом
    Дети из Италии и других стран Европы исполняют арию из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». В своих руках они держат плакаты со словами поддержки для близких, друзей и слушателей. (Согласитесь, что такая поддержка детей если и не поможет заболевшим в борьбе с инфекцией, то наверняка поднимет им дух, а это для успешного лечения очень важно! - прим. МГ.)
  • Школьница и студентка сожгли дачу ради... «интересного видео»
    В Канске Красноярского края школьница и учащаяся колледжа сожгли чужую дачу ради видео для соцсетей.
  • Выбираем подушку для здорового сна
    Выбираем подушку для здорового сна Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.
  • Вы знаете, что среди соусов есть просто прекрасный песто?
    Вы знаете, что среди соусов есть просто прекрасный песто? Добавить блюду изюминку могут разные соусы, в том числе и итальянский песто. Этот соус может украсить собой разную еду и благодаря неповторимому вкусу и аромату он способен сделать ее просто кулинарным шедевром. Состоит песо из кедровых орешек, базилика, пармезана и чеснока (это классика). А на самом деле сейчас рецептов приготовления такого соуса много, и один из них здесь: grandkulinar.ru.
  • Незабываемое путешествие может состояться в удивительный Мармарис
    Незабываемое путешествие может состояться в удивительный Мармарис Путешествия способны много дать людям Это новые впечатления и знакомства, расширение кругозора и положительные эмоции, принятие других взглядов на жизнь и толерантность, практика языка (если тур предполагается в другую страну) и проверка своих возможностей и способностей, дегустация новых блюд и вдохновение и т.д. Перечислять можно еще и еще.
  • Всех имеющих право на бесплатные лекарства внесут в специальный списочек
    1 июля 2020 года в России заработает Федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства. При этом все жизненно важные препараты можно будет получить без прохождения медкомиссии.
  • А ваши внуки российские мультики любят?
    День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.
  • Елена Малышева: «инфицированы коронавирусом будут практически все»
    Телеведущая и врач Елена Малышева сомневается, что осенью мир ждет новая эпидемия коронавируса. По ее мнению, к тому времени у людей сформируется популяционный иммунитет.
  • Семьям с детьми до 3 лет деньжат немного подкинут
    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате в апреле-июне семьям с детьми по 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом сообщается на сайте Кремля.
  • Врачи ввели Надежду Бабкину в медикаментозную кому
    Госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР Надежда Бабкина находится в искусственной коме. Об этом заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире Первого канала.
  • Повредил воинское захоронение – в тюрьму!
    В России ввели уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в стране, так и за рубежом. Такой закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
  • Школьникам на время домашнего обучения выдают сухпайки. Москвичам — получше, конечно...
    Во время незапланированных каникул школьникам России вместо горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Но пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. При этом, как выяснилось, сухие пайки в Москве заметно лучше по содержанию, чем наборы в регионах.
  • Клара Новикова поделилась своей историей борьбы с онкологическим заболеванием
    В конце прошлого века Клара Новикова столкнулась с ужасной болезнью, которая чуть было не лишила юмористку жизни. Ей пришлось пережить тяжелейшее испытание, но артистка справилась со всеми трудностями, и сейчас не боится рассказывать об этом своим поклонникам.
  • Парад Победы отменять не будут, только вот ветеранам его лучше бы из дома посмотреть
    Участие ветеранов в праздновании годовщины Великой отечественной войны может негативно сказаться на их здоровье, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • В Австралии оправдали осужденного за педофилию советника Папы Римского
    Верховный суд Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, кардиналу Джорджу Пеллу, который был осужден за сексуальное насилие над подростками, передает BBC.
  • Как правильно на самоизоляции сидеть? Послушаем врачей
    Чтобы сохранить форму и продуктивность во время изоляции, нужно следовать простым правилам. Об этом рассказал глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 