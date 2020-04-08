Григорий Грабовой: никого больше не «воскрешает», зато «знает», как победить коронавирус

Пока ученые всего мира ищут вакцину от коронавируса, «целитель» Григорий Грабовой заявляет, что знает, как его победить. Экстрасенс, сделавший себе имя в начале двухтысячных и отсидевший за «воскрешение» бесланских детей, до сих пор играет в пророка. Как он пришел к славе и чем занимается сейчас?

Второй после Христа

Григорий Грабовой даже на фоне других «спасителей человечества», создателей новых религиозных учений и воротил экстрасенсорики – личность уникальная. В «мессианство» он пришел из науки. В 1986 году Грабовой окончил факультет прикладной математики и механики Ташкентского государственного университета. Некоторое время он работал в конструкторском бюро, а потом очень своеобразно стал прикладывать свои знания.

В 90-х годах Грабовой сотрудничал с узбекским управлением гражданской авиации в области диагностики, технического анализа и прогнозирования авиационных неисправностей. Григорий делал это с помощью своих «экстрасенсорных способностей» и получал по контрактам хорошие по тем временам деньги.

Об уникальном диагносте написала узбекская газета, но такой славы экстрасенсу было мало. В 1995 году он перебрался в Москву, где стал распространять свое учение. Суть его: человек может влиять на события своей жизни, а он, Грабовой, воскрешать мертвых. Экстрасенс утверждал, что воскресшие люди где-то ходят по земле в другом теле и родственники могут с ними встретиться.

– Это была довольно смелая идея самого Григория Грабового, – говорит религиовед Роман Лункин. – Идея воскрешения есть в христианстве, в Библии упоминается эпизод воскрешения Иисусом Христом Лазаря, и эта идея используется религиозными организациями. Но Грабовой решил воскрешать здесь и сейчас в реальном мире, христианская идея у него переросла в радикальную экстрасенсорику.

Грабовой возвращал мертвых к жизни за деньги, один «воскрешенный» стоил 39.500 рублей. Неизвестно, сколько бы еще людей он «воскресил» и сколько бы обнадежил убитых горем родственников, если бы не история с матерями Беслана. В 2004 году в бесланской школе произошел теракт, погибло много школьников, и Грабовой обещал женщинам невозможное – вернуть к жизни их убитых детей. В том же году он провел пресс-конференцию и объявил о состоявшемся втором пришествии Христа и своей непосредственной причастности к этому событию.

Грабовой воскресе

Грабовой неплохо получал за свои странные услуги. Те, кто приводил к нему таких клиентов, получали процент. Однако, по свидетельствам очевидцев, деньги вызывали у Грабового презрение, он считал их бумажками.

– Большинство таких людей, как Грабовой, в той или иной мере верят в то, что они говорят, – отмечает Лункин. – Деньги для них – это не главная цель.

Карьерный путь Грабового от диагноста технических неисправностей до божества, которое властно над жизнью простых смертных, прервали правоохранители после истории с бесланскими матерями. Такое трудно было игнорировать. В 2008 году суд приговорил его за мошенничество к 11 годам лишения свободы. К удивлению многих, «мессия» вышел из пермской колонии спустя два года. Напрасно журналисты ждали «гуру» на контрольно-пропускном пункте. С территории колонии в тонированной машине его вывезла жена Елена Еремеева, демонстративно выбросив на асфальт перед прессой истоптанные башмаки мужа.

Прокуратура была против условно-досрочного освобождения Грабового, но суд внял защите. После выхода из колонии Грабовой исчез на какое-то время. Ходили слухи, что его уже нет в живых, дескать, его забили до смерти тюремщики. Они не подтвердились.

Спаситель человечества «воскрес» в Сербии, где в 2015 году зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. У него есть свой сайт и страницы в социальных сетях, где он по-прежнему распространяет свое учение.

Предлагает излечиться от ВИЧ, рака, коронавируса

Грабовой больше никого не воскрешает, а учит вечной жизни и вечной молодости.

– Небольшая модификация, смягчение учения характерны для новых религиозных деятелей, – говорит Лункин. – Как видите, тюрьма его не исправила, что еще раз подтверждает: он делает это не только ради денег.

Грабовой реализует свою потребность быть богом на земле, при этом как индивидуальный предприниматель он твердо стоит на ногах и вполне успешен. У него все имеет свою цену: вебинары (от 30 евро за урок), книги, обучающие программы – все это можно купить на его сайте.

Грабовой также предлагает запатентованные приборы, с помощью которых можно быть вечно молодым, излечиться от иммунодефицита и рака. Цена удовольствия – 9700 евро. В начале двухтысячных, для сравнения, одно «воскрешение» у него стоило в несколько раз дешевле.

Как предприниматель Григорий Петрович вполне успешен, чувствует рынок и держится в тренде. Недавно Грабовой сообщил, что знает, как победить коронавирус. Конечно же его авторским методом!

Суть учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»: с помощью рядов чисел можно управлять событиями и своим здоровьем тоже. У себя на странице в социальной сети Грабовой предлагает два ряда чисел, которые помогают от вируса. Для этого надо лишь концентрироваться на этих числовых рядах.

Григорий Петрович по-прежнему не устает писать свою автобиографию бога. На его сайте перечислены десятки его достижений: всевозможные ордена и звания, которые ему якобы вручили и присвоили. Публика должна думать, что он особенный и заслуги его неоспоримы.

Правда, если начать разбираться в этих наградах и свидетельствах очевидцев, то оказывается, что всё не совсем так, как пытается представить Грабовой. Он пишет, что в 95-м году баба Ванга после 50-минутного разговора с ним предсказала, что он достигнет всего, что планировал, и с его «феноменальными способностями он должен расширять сферу своих полномочий». Журналисты раскопали, что болгарская провидица выгнала Грабового.

Впрочем, даже если бы она вдруг и благословила экстрасенса, сама по себе она – спорный персонаж. Кроме нее, Грабового благословляли неоиндуистский гуру и филиппинский хилер – тоже не заслуживающие доверия. Или вот, например, в 2000 году Грабового якобы принял в свои члены «Клуб авиапассажиров» за заслуги в диагностике самолетов. Мы не нашли такого клуба, и если дальше пойти по списку регалий, то найдется еще больше несостыковок.

Но Грабового читают те, кто хочет верить. Такие люди есть всегда, в любые времена, а значит, и Грабовые никуда не денутся.

Провозгласить себя «мессией» не трудно. Трудно доказать соответствие делом. И это ожидаемо не произошло. Но всегда найдутся те, кто, как говорится, обманываться рад. И их непременно обманут. Жалко только, если действительно спасаясь от коронавируса, эти люди побегут к подобным экстрасенсорным «гуру». Время, когда их могут излечить настоящие доктора, может быть безвозвратно упущено. И не вернет его, к сожалению, наверное, никакой Гробовой и другие ему подобные «целители».

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Sobesednik.ru

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