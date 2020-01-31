Грабовой предлагает совершенно нетрадиционный способ борьбы с «уханьским» вирусом

Скандально известный Григорий Грабовой, утверждавший, что умеет воскрешать людей, поделился с последователями своего учения «лекарством» от бушующего в Китае коронавируса.

В последние годы Грабовой, который был осужден в России в 2008 году за мошенничество, но вышел на свободу по УДО уже через полтора года, развернул активную деятельность в Сербии. Как говорится на сайте «целителя», «Григорий Грабовой PR KONSALTING ТЕХНОЛОГИЯ ВЕЧНОГО РАЗВИТИЯ» действует на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица Григорий Грабового в качестве индивидуального предпринимателя № 63983276, выданного 21 сентября 2015 года Агентством по регистрации предприятий Республика Сербия».

Как выяснил «Собеседник», Грабовой стал скромнее оценивать собственные способности. Но ненамного. «Целитель» больше не занимается воскрешением мертвых, зато по-прежнему обещает научить секретам вечной молодости. Да что там молодости — вечной жизни!

Чтобы быть всегда здоровым и никогда не умирать, говорит Грабовой, достаточно воспользоваться изобретенными им «приборами для развития концентрации». Первый прибор, как сообщается на сайте Грабового, может остановить старение и запустить функцию омоложения. Второй лечит от вируса иммунодефицита. Третий избавляет от рака.

Продается «чудо» в интернет-магазине Грабового на его же сайте и стоит 9 700 евро (с доставкой) либо 1 212 евро (в случае предоставления удаленного доступа). Тем, кто не может сам понять, куда прикладывать прибор, «целитель» готов объяснить принцип действия волшебного механизма в рамках вебинаров. Правда, за отдельную плату...

Но на то Грабовой и «Иисус Христос во втором пришествии» (так он сам себя называл), чтобы быть милосердным. На днях он совершенно бескорыстно поделился на своей странице в Facebook способом борьбы против коронавируса, который держит в страхе весь мир.

Пока ученые ищут лекарство от неведомой болезни, Грабовой утверждает: предложенные им два числовых ряда — 4986489 и 548748978, являются верным способом победить заразу, обнаруженную в Китае.

Для тех, кто настолько напуган возможным появлением коронавируса в России, что готов поверить даже Грабовому, напомним: данный подход к «лечению от любых болезней» лежит в основе 100-страничной книги «целителя» — «Восстановление организма человека концентрацией на числах». Согласно теории Грабового, «каждая болезнь представляет собой отклонение от нормы в работе отдельных клеток, или органов, или всего организма в целом. Излечение от болезни означает возвращение к норме».

Приводимые Грабовым цифровые ряды якобы «обеспечивают возвращение к норме». Все, что нужно, — «сконцентрироваться» на цифрах и думать о здоровье.

С тем, что о здоровье нужно думать, не поспоришь. А пользоваться бесплатным советом Грабового или нет, каждый решает сам.

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Sobesednik.ru

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