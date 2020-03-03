Григорий Распутин: «мудрый старец» не в преклонных годах, лечивший больше… внушением

Григорий Ефимович Распутин, выходец из обычной крестьянской семьи, родился в 1869 году в селе Покровском. на территории Тобольской губернии. Нет никаких сведений о получении им какого-либо образования. После перенесенной болезни углубился в религию и отправился в многочисленные паломничества и странствия, в которых завязывал отношения с монахами и иерархами церкви. Харизматичный мужчина быстро снискал себе славу «божьего человека» и «мудрого старца», хотя не достиг преклонных лет.

Внимание церкви

В начале XX века тобольские священники неоднократно обвиняли Распутина в участии в секте хлыстов. Можно встретить и обвинения в том, что он, не имея церковного сана, выступал от имени Бога и изгонял бесов, что было запрещено. Во время следствия всплыла история о том, что «пророк и юродивый» из села Покровское принимал двух крестьянок, которые затем умерли. Однако, причиной их смерти оказалась чахотка. Все обвинения постепенно сняли, так как не нашли подтверждений исповедования хлыстовства. Тем не менее, именно епископы Гермоген и Феофан, монах Илиодор сыграли важную роль в «изобличении» Распутина, попавшего под негласный надзор полиции и ставшего врагом Синода. В настоящее время любые идеи о канонизации Григория Ефимовича находят негативный отклик в РПЦ.

Дамский угодник

Один из свидетелей дела о хлыстах утверждал, что Григорий Ефимович принимает приезжих девиц в бане. Другие очевидцы также отмечали, что у «старца» всегда было много поклонниц, в том числе и в Петербурге, а также упоминалось, что он вел себя с ними очень раскованно. К сожалению, никаких записок и достоверных сведений об этой «терапии» и сеансах не сохранилось, как и имен его почитательниц. Можно предположить, что Распутин лечил бесплодие, неврозы и другие недуги своеобразным методом. Сохранились и донесения в полицию, о том, что он активно пользуется услугами столичных жриц любви. Известна легенда о том, что праведный Иоанн Кронштадтский указывал на то, что фамилия Распутина «подходит» к его распутному образу жизни. Между тем, слухи о его интимной связи с императрицей Александрой Фёдоровной являются мифом и не находят документального подтверждения.

Впечатлительное общество

В 1900-х годах Россию захлестнула европейская мода на предсказателей, говорящих с духами и прочих медиумов. Зачастую шарлатаны парадоксально совмещали христианские верования с верой в паранормальные сущности. Эти люди легко втирались в доверие к членам высшего общества и оказывали на них психологическое воздействие. Таким же образом «лечил» своими советами и Григорий Распутин, умеющий заводить связи и поддержать разговор. В 1905 году император Николай II познакомился со «старцем» во время неформального обеда со своими родственницами, черногорскими принцессами Анастасией и Милицей, известными своей страстью к оккультизму. Попав в окружение царя, Григорий несколько раз вызывался во время кровотечений на фоне гемофилии (плохой свёртываемости крови) у наследника, Алексея Николаевича. Он, якобы, останавливал кровь чтением молитв и крестным знамением. Описано и использование им настоя из дубовой коры, но это, пожалуй, единственное задокументированное использование Распутиным какого-либо средства в медицинских целях. Вероятно, главным методом его лечения было именно внушение.

Враг номер один

С началом Первой Мировой войны нелицеприятные слухи о Распутине еще сильнее проникли в разные слои общества. И патриотическо-консервативные силы, и оппозиция разных взглядов видела в нем предателя, который «нашептывает» наивной царице губительные для страны вещи. Так, Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович Романов считали, что он окружен шпионами, посвящен в государственные тайны, и напрямую влияет на назначение губернаторов и генералов. Именно это стало мотивом для организации ими убийства, состоявшегося в декабре 1916 года. Некоторые моменты из мемуаров Юсупова, подчёркивающие невероятную живучесть Распутина с явным намеком на «демонические силы» явно преувеличены и противоречат медицинским актам о вскрытии. Алексей Васильев, глава полицейского департамента столицы и главный следователь по делу об убийстве «старца» отмечал, что мнения о большом влиянии Распутина на государственные дела являются лишь домыслами. Боткин, лейб-медик семьи Николая II, также считал, что из Распутина сделали «козла отпущения». Судя по письменным источникам, двор тот посещал не часто, и в письмах царя его фамилия не упоминается, в отличии от имени медиума Филиппа Низье. Положительное отношение общества к смерти «советника» Романовых показывало недовольство правящей династией и раскол, который вел к Февральской революции.

Интересная личность, внушавшая страх, сеявшая сомнения, многим мешавшая и так трагично завершившая свой совсем недолгий век. До сих пор вокруг имени Распутина ходят тайны и возникают загадки. Возможно, мы станем свидетелями того, как в истории с этим человеком будут расставлены все точки над "i". А может быть мистика с ним связанная будет будоражить еще и не одно поколение...

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По инф. cyrillitsa.ru

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