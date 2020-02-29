Глупость и педагогика несовместимы: оскандалившиеся руководители покидают должности

Заведующая детского сада в Перми, где детям включили песню про водку и вино, написала заявление об увольнении. В городском департаменте образования также объявили выговор ответственному чиновнику ведомства, сообщает RT.
Утренник, который был приурочен к Масленице, прошел в детском саду «Гармония». Один из родителей записал на видео, как воспитатели включили песню группы «Балаган лимитед» про водку, вино и пиво.
На видео, которое прислал отец, дети вместе со взрослыми танцуют под песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед», где есть такие слова: «Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися. / Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».
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В Златоусте Челябинской области уволили директора школы № 21 Константина Сарычева, пишет «Урал. МБХ медиа». В этой школе в декабре 2019 года перед школьниками выступил спецназ ФСИН.
Сарычев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вместо него школой будет руководить Ирина Полтава.
Родители узнали про выступление спецназа ФСИН только после выпуска новостей «Злат-ТВ», так как в школу на мероприятие их не пустили.
«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!» — командовал руководитель бойцам.
По данным Znak, кадетский класс в школе № 21 создан под эгидой МЧС.
22 декабря учения по разгону протестующих провела Росгвардия в Татарстане — в роли участников митинга были ученики девятого класса. Произошедшее засняли на видео. Пресс-служба управления Росгвардии республики сообщала, что ведомство не имеет отношения к этим событиям.
Заведующая детского сада в Перми, где детям включили песню про водку и вино, написала заявление об увольнении. В городском департаменте образования также объявили выговор ответственному чиновнику ведомства, сообщает RT.
Следственный комитет России предъявил бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение в получении взяток, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко. Сейчас Захарченко отбывает наказание по аналогичному делу.
Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу бывшую замглавы администрации Калининского района Петербурга Елену Кочкину, которую обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Никакие куски истории нельзя исключать из памяти народной, надо учиться на ошибках и использовать их во благо. А для этого следует, на мой взгляд, различать и разделять последствия порочных и преступных деяний руководящей политической системы страны и ее лидеров от трудовой деятельности, воинского мужества и массового героизма подавляющего большинства народа, умевшего побеждать внешних врагов в критические моменты истории и создавшего мощную экономическую базу для дальнейшего развития страны.
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В Москве пациенты поликлиник постепенно переходят с бумажных медицинских карт на электронные. На фоне этого департамент здравоохранения столицы выпустил ролик с настоящими похоронами устаревшей бумажной медкарты. Видео посмотрели уже более 1 млн человек.
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Спортивная карьера – штука не вечная. Для всех, даже самых именитых спортсменов, однажды наступает момент, когда необходимо поставить точку в своих свершениях. Вот и для легендарной Марии Шараповой такой момент настал.
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