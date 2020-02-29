Глупость и педагогика несовместимы: оскандалившиеся руководители покидают должности

Заведующая детского сада в Перми, где детям включили песню про водку и вино, написала заявление об увольнении. В городском департаменте образования также объявили выговор ответственному чиновнику ведомства, сообщает RT.

Утренник, который был приурочен к Масленице, прошел в детском саду «Гармония». Один из родителей записал на видео, как воспитатели включили песню группы «Балаган лимитед» про водку, вино и пиво.

На видео, которое прислал отец, дети вместе со взрослыми танцуют под песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед», где есть такие слова: «Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися. / Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».

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В Златоусте Челябинской области уволили директора школы № 21 Константина Сарычева, пишет «Урал. МБХ медиа». В этой школе в декабре 2019 года перед школьниками выступил спецназ ФСИН.

Сарычев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вместо него школой будет руководить Ирина Полтава.

Управление ФСИН по Челябинской области заявило, что это было мероприятие по воспитанию патриотизма и назвало выступление «ярким и зрелищным».

Инцидент произошел 23 декабря 2019 года. В школе № 21 города Златоуст во время церемонии посвящения пятиклассников в кадеты спецназ ФСИН продемонстрировал ученикам несколько приемов разгона митингующих, сообщила депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова.

Родители узнали про выступление спецназа ФСИН только после выпуска новостей «Злат-ТВ», так как в школу на мероприятие их не пустили.

«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!» — командовал руководитель бойцам.

По данным Znak, кадетский класс в школе № 21 создан под эгидой МЧС.

22 декабря учения по разгону протестующих провела Росгвардия в Татарстане — в роли участников митинга были ученики девятого класса. Произошедшее засняли на видео. Пресс-служба управления Росгвардии республики сообщала, что ведомство не имеет отношения к этим событиям.

Polit.ru

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