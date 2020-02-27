В детсаду Перми воспитанникам включили песню про «водку, пиво и вино»

На празднике Масленицы в одном из детских садов Перми воспитанникам включили песню «Балаган Лимитед» с текстом про алкоголь.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как сообщил отец дошкольника, в детском саду № 421 «Гармония» провели праздник с репертуаром недетского содержания. Он пообещал обратиться в Роспотребнадзор.

На видео, которое прислал отец, дети вместе со взрослыми танцуют под песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед», где есть такие слова: «Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися. / Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».

Как сообщили в региональном департаменте образования, в программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использоваться в учебном процессе, и этой песни там нет. Детсад проведет служебное расследование. Ответственных могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Очевидно, что воспитатели этого детского сада отнеслись к проведению праздника спустя рукава, просто включив песню про Масленицу популярного некогда коллектива, но при этом совершенно не задумываясь о том, что слова в песне не для детских ушей. В связи с этим встает вопрос о том, насколько вообще компетентны такие вот сотрудники. А в целом... включение такой песни можно считать еще меньшей из зол, ведь зачастую воспитатели в принципе не замечают, как малыши на их глазах попадают в беду или сами применяют к детям физическую силу.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...