В детсаду Перми воспитанникам включили песню про «водку, пиво и вино»

Как сообщил отец дошкольника, в детском саду № 421 «Гармония» провели праздник с репертуаром недетского содержания. Он пообещал обратиться в Роспотребнадзор.
На видео, которое прислал отец, дети вместе со взрослыми танцуют под песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед», где есть такие слова: «Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися. / Маслена Масленица, весело резвилися, / Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».
Как сообщили в региональном департаменте образования, в программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использоваться в учебном процессе, и этой песни там нет. Детсад проведет служебное расследование. Ответственных могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
Очевидно, что воспитатели этого детского сада отнеслись к проведению праздника спустя рукава, просто включив песню про Масленицу популярного некогда коллектива, но при этом совершенно не задумываясь о том, что слова в песне не для детских ушей. В связи с этим встает вопрос о том, насколько вообще компетентны такие вот сотрудники. А в целом... включение такой песни можно считать еще меньшей из зол, ведь зачастую воспитатели в принципе не замечают, как малыши на их глазах попадают в беду или сами применяют к детям физическую силу.
Коронавирус продолжает активно распространяться по странам мира. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Румынии, очень сложная обстановка наблюдается в Италии. Добрался вирус также до Грузии, Пакистана и Южной Америки.
Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
Как хорошо быть богатым человеком, но так жить получается далеко не у всех. А по тем, кто денежки имеет, есть интересная статистика. Так, по количеству новых миллиардеров Китай обогнал США. По данным 2019 года, в Китае стало на 182 миллиардера больше, а Америка приросла только 59 богачами. Больше всего состоятельных людей с активами свыше миллиарда долларов проживают в Пекине, их 110 человек. А в Нью-Йорке таких счастливчиков 98.
В разных сферах деятельности людей применяются полимерные материалы. Особенно распространены искусственные решения в сегменте строительства и ремонтных работ. Для отделки фасадов домов и иных сооружений часто используют, к примеру, виниловый сайдинг. История популярного материала начала свой пусть из Канады, потребительской аудитории он был явлен примерно 60 лет назад. За время существования сайдинг претерпел конструктивные изменения и стал востребован теперь еще больше.
Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова. Его обвинили в контрабанде наркотиков из-за посылки с лечебным отваром «кровь дракона». По словам, Диас-Струкова, он заказывал отвар для своих пациентов и не знал, что в нем есть запрещенное вещество. (Мы рассказываем об этой истории, чтобы наши читатели бездумно не прибегали к помощи всяких целителей, ведь неизвестно, как и чем они по факту лечат... прим. МГ.)
Случаи насилия школьников в отношении учителей часто мелькают в российских СМИ. Как рассказала представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова, агрессия детей объясняется падением авторитета педагогов в России.
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.