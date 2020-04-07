Глава Севастополя хочет изолировать на две недели всех приезжих

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил направлять на две недели в карантин всех приезжих, включая жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Михаил Развозжаев (справа) до назначения врио губернатора Севастополя занимал кресло врио главы Хакасии
Михаил Развожаев попросил Роспотребнадзор рассмотреть возможность обязательной изоляции на 14 дней всех, прибывающих в город из других регионов. «Так мы сможем не допустить распространения инфекции в городе», — заявил чиновник.
По мнению Развожаева, карантин должно касаться не только гостей, но и возвращающихся из поездок жителей Крыма.
В апреле в Севастополь из других регионов приехали почти 3 тыс. человек, которые оставили властям и надзорным органам адреса проживания и телефоны.
При этом ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством». Впрочем, по его словам, в большинстве губернаторы справились с задачами, поставленными президентом. «Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — говорил глава кабмина.
Регионы России вводят дополнительные меры, чтобы не допустить распространения вируса от москвичей и петербуржцев. Ограничивается и международное сообщение.
С 6 апреля РЖД отменяет все поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. Белорусские железные дороги также отменили два последних поезда между Россией и Белоруссией.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о четырех умерших от коронавируса в стране. По его словам, «вирус атакует слабых». (Президент Белоруссии известен своими громкими высказываниями, но, возможно, в чем-то он и прав, ведь он один из немногих глав государств, кто отказался от введения карантина. - прим. МГ.)
Королева российского шансона Любовь Успенская продолжает экспериментировать со своей внешностью, и это беспокоит преданных поклонников певицы. Артистка никогда не скрывала, что сделала много пластических операций и является постоянной клиенткой косметологов.
Теперь сделать исследование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) можно не выходя из дома и без назначения врача. Пока эта платная услуга доступна для жителей Москвы и Подмосковья, но потом она станет доступна и для других регионов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым зафиксировал максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, имеют право обратиться за кредитными каникулами.
За последние сутки в РФ подтвердилось 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 6 тыс. 343 пациента в 80 регионах. В других странах число заболевших также продолжает расти.
СКК «Петербургский» неслучайно снесли в спешке, но активисты могут еще побороться за парк вокруг стадиона. Об этом заявил в разговоре с авторами YouTube-канала «Капибары» член НК ИКОМОС, член президиума СПбГО ВООПИиК Александр Кречмер. По его словам, необходимо спасти Московский парк победы, на территории которого находился СКК.
В августе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта на благо развития и мира. Обычно в этот день жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, забегах и марафонах. В период карантина можно отметить праздник самостоятельными тренировками дома или заняться спортом онлайн.
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