Глава Севастополя хочет изолировать на две недели всех приезжих

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил направлять на две недели в карантин всех приезжих, включая жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Михаил Развозжаев (справа) до назначения врио губернатора Севастополя занимал кресло врио главы Хакасии

Михаил Развожаев попросил Роспотребнадзор рассмотреть возможность обязательной изоляции на 14 дней всех, прибывающих в город из других регионов. «Так мы сможем не допустить распространения инфекции в городе», — заявил чиновник.

По мнению Развожаева, карантин должно касаться не только гостей, но и возвращающихся из поездок жителей Крыма.

В апреле в Севастополь из других регионов приехали почти 3 тыс. человек, которые оставили властям и надзорным органам адреса проживания и телефоны.

При этом ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством». Впрочем, по его словам, в большинстве губернаторы справились с задачами, поставленными президентом. «Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — говорил глава кабмина.

Регионы России вводят дополнительные меры, чтобы не допустить распространения вируса от москвичей и петербуржцев. Ограничивается и международное сообщение.

С 6 апреля РЖД отменяет все поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. Белорусские железные дороги также отменили два последних поезда между Россией и Белоруссией.

По инф. rosbalt.ru

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