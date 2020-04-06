РЖД отменила поезда в Калининград через Литву и Белоруссию

РЖД с 6 апреля отменяет все поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. Белорусские железные дороги также отменили два последних поезда между Россией и Белоруссией.

С 7 апреля «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменили 53 поезда дальнего следования из-за ограничений по борьбе с COVID-19. Также сократят периодичность курсирования 37 поездов.

По данным РЖД, с 21 марта 2020 года число пассажиров сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В апреле пассажиры сдавали билеты в пять раз чаще.

25 марта РЖД уже отменял часть поездов и менял периодичность поездок из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. В общей сложности изменения коснулись 31 поезда.

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Polit.ru

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