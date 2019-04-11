Глава района в Дагестане задержан за махинации с землей

Следственный комитет РФ предъявил главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову обвинение в растрате в особо крупном размере. Речь идет о растрате почти 20 млн рублей с использованием служебного положения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Чиновник северокавказской республики "порадел родным людям", как и принято не только на Кавказе, но и во всей России...

Сообщается, что в рамках расследования данного дела следователи провели обыски дома у Джелилова и в здании администрации Дербентского района.

Следствие считает, что обвиняемый в 2015 году бесплатно передал в собственность своим родственникам три земельных участка у трассы «Кавказ» общей площадью 3 га. Рыночная стоимость земель превышает 20 млн рублей, отмечают следователи.

В минувшую среду, 10 апреля, Джелилов был задержан и доставлен в Москву.

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Напомним, что в России разворачивается череда громких скандалов вокруг региональных и муниципальных чиновников. Так, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. А в конце марта на том же Дальнем Востоке разыгрался скандал вокруг бывшего хабаровского губернатора Виктора Ишаева, который даже был какое-то время полпредом президента в ДФО. А ФСБ пришла к мэру крымской Евпатории... И таких примеров становится все больше. "Отлично, - скажет кто-то из наших читателей, - неприкасаемых нет!" Но в том-то и дело, что хорошо, да не совсем. Коррупция в стране процветает не потому, что во власть "просочились отдельные негодяи". А потому что сама власть устроена таким образом, что в "начальники" идут только для того, чтобы решать собственные (или своей семьи, клана...) бизнес-интересы. Ведь пост мэра любого города России - это доступ к бюджету, к формированию госзаказа, выделению земельных участков... Это - и есть истинные мотивы, по которым люди стремятся во власть (мы не говорим об романтиках-идеалистах, которые изредка встречаются и надолго в этой системе не задерживаются). При таком порядке вещей - следователей можно отправлять практически к любому мэру или начальнику госведомства!

Надо привыкнуть к тому, что святых в российской власти нет вообще - и не всплескивать руками, когда у очередного чиновника найдут вдруг и конфискуют миллиарды (как это случилось в Подмосковье с серпуховским Александром Шестуном). Правильный диагноз в таких случаях один: человек с кем-то "наверху" поссорился, потерял покровительство, выпал из бизнес-интересов вышестоящего начальства - и на него натравили спецслужбы (которые, кстати, тоже отчаянно грызутся между собой за влияние).

Коррупция есть во всем мире, и Россия тут вовсе не исключение из правил (не надо нам тут русофобию разводить!) Вся проблема в том, что в стране уничтожена политика как конкуренция за власть - и, значит, не работают легальные, публичные инструменты защиты общества от воров и стяжателей. Если бы за кресло проворовавшегося мэра шла нормальная политическая борьба - то о коррупционных поползновниях стало бы известно очень давно, политические противники давно раздули бы масштабный скандал в прессе, подключились бы правоохранители и независимый суд. Так это принято во всем мире. И непонятно, почему этого не может быть у нас?

По инф. rosbalt.ru

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