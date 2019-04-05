Высоко поставил тестя: ФСБ пришла к мэру Евпатории. Как чиновники могут «подставить» свою пожилую родню?

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В России всё чаще можно увидеть богатые и влиятельные семьи, в которых главную роль играет какой-нибудь успешный представитель власти, а его «помощниками» в финансовых делах становятся близкие родственники, нередко люди пожилые. Такая же ситуация наблюдается у мэра Евпатории Андрея Филонова, которого сейчас подозревают в превышении должностных полномочий. Недавно его уволили с поста главы городской администрации из-за того, что мэр назначил отца своей гражданской супруги директором казенного муниципального учреждения.
Против Андрея Филонова уже возбудили уголовное дело, в котором будут разбираться сотрудники ФСБ. Обыски проводят в доме и на рабочем месте политика.
Он сам навлёк на себя подозрения неосторожным назначением тестя руководителем одного из муниципальных предприятий Евпатории. В итоге прокуратура подала иск на мэра за подозрительные махинации, а сам он свою вину, как это обычно бывает, признавать не хочет.
По его словам, решение об увольнении наверняка в итоге не вступит в законную силу. Апелляционная жалоба в Верховный суд Крыма уже готова, да и сам политик к «длительному судебному процессу» подготовился. Отстаивать своё мнение он будет даже до Верховного суда России.
Однако глава Республики Крым Сергей Аксенов заметил, что «неприкасаемых» на полуострове не найти. Если у правоохранителей появились какие-то вопросы, то они должны проверить все подозрения и принять соответствующие меры. Аксенов считает, что следственные органы в итоге придут к объективному решению. (Заметим, что точно также могут "возникнуть вопросы" и к самому Аксенову - просто потому, что он покажется кому-то в московских кабинетах лишним и неудобным человеком. Вот жил-был такой губернатор-тяжеловес, Виктор Ишаев, даже полпредом президента на Дальнем Востоке работал - а оказалось, что банальный коррупционер...)
Но вернемся к схеме "активная бизнес-молодежь от власти - и их старшие родственники". Немного похожая на крымскую ситуация произошла в семье печально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, знаменитого по крупному делу о коррупции. Его отца Виктора Захарченко обвиняют в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство». Следствие считает, что Виктора фиктивно поставили на должность вице-президента банка, за что он незаконно получал зарплату. Сам Захарченко свою вину не признаёт, но гособвинение просит приговорить его к пяти годам колонии.
Подобных примеров по всей России можно найти немало. И сегодня - и попытавшись заглянуть в будущее... Вспомнить только 73-летнюю тёщу главы «Ростеха» Сергея Чемезова, которая владеет огромным пентхаусом за 2 млрд рублей! Пока никто не занимался расследованием по этому вопросу, всё-таки Чемезов человек ныне очень влиятельный, считается одним из ближайших соратников Путина, так что утверждать что-либо конкретное не стоит. Но со временем и с него, и с членов его семьи могут «спросить» по поводу источников таких огромных денег.
Вся эта проблема непременно вертится вокруг пожилых людей, которые попадают в капкан морального выбора. Порой богатые и влиятельные родственники могут просто использовать пожилых близких в собственных целях, чтобы «законно» разобраться с каким-либо имуществом или предприятием.
Этот вопрос «решить на раз-два-три» нельзя, к тому же иной раз участие в деловой жизни семьи действительно идет ей на пользу и вполне законно... Но аккуратность в пожилом возрасте может помочь избежать печальных последствий подписания «каких-то бумаг» от своего сына или внука, который не обделён властью и деньгами. Лучше лишний раз проверить подобные документы и вникнуть в суть темы, чем влипнуть в уголовную историю на старости лет.
...И это касается не только тех семей, где ворочают миллиардами. Вот вам сын-внук-зять никаких непонятных договорчиков на подпись не приносил?
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