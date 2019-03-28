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Задержано бывшее "око государево" на Дальнем Востоке
По инф. polit.ru   
28 Марта 2019 г.
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В Москве задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Задержано бывшее "око государево" на Дальнем Востоке

Один из собеседников утверждает, что Ишаев задержан в рамках дела о злоупотреблениях при лесозаготовках, по которому сейчас ведутся обыски в администрации Хабаровского края.

Напомним, Ишаев 10 лет возглавлял администрацию Хабаровского края, а с 2001 по 2009 годы был главой региона. Затем чиновник стал полномочным представителем главы государства на Дальнем Востоке.

В 2013 году Ишаева сняли с должности — многие объясняли это недовольством президента тем, как решаются проблемы Дальнего Востока, пострадавшего от наводнения, хотя Владимир Путин отмечал отсутствие связи.

Polit.ru

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