Где в России чиновники самые богатые (если официально)?

Муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа имеют самые высокие зарплаты — более 133 тысяч рублей, выяснил РБК на основании данных Росстата. Цифра внушительная - с "бытовой" точки зрения, но, на самом деле, она вполне соответствует ответственности и объему полномочий иных службистов... если бы они только ею и ограничивались, так и на здоровье! Но ведь есть еще и коррупция...

Далее следуют чиновники Ханты-Мансийского автономного округа со средней зарплатой на уровне 97,5 тысяч рублей.

Зарплаты ямальских и ненецких чиновников не только выше, чем у их коллег в других регионах, но и больше средних зарплат по региону. (Напомним, речь идет не об "отсталых национальных автономиях", на самом деле - а о богатых на нефтегазоносные недрах регионах - прим. МГ)

Самые же низкие зарплаты у муниципалов в Псковской области — всего 18,1 тысяч рублей. Они получают в среднем на 11 тысяч меньше, чем другие работающие жители региона.

Столичные муниципальные чиновники зарабатывают в среднем 91,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге уровень зарплат местных госслужащих достигает 56 тысяч рублей.

Средняя зарплата местного чиновника в России составляет примерно 37 тысяч рублей. Не так уж и много, по большому счету.

Наибольшую плотность чиновников выявили на Чукотке. Там на 1 тысячу жителей приходится 14 муниципальных служащих. Меньше всего чиновников на 1 тысячу населения в Москве (0,15) и Санкт-Петербурге (0,45).

Всего в стране в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах на конец 2018 года работали 469 тысяч человек. Это примерно 31% всех госслужащих в России.

В марте этого года Росстат отчитался о росте зарплат чиновников. Выяснилось, что среднемесячная зарплата в федеральных органах власти России составила 126,6 тысяч рублей (напомним, выше речь идет о "муниципалах" - прим. МГ) . Это на 5,4% больше показателей 2018 года.

Подчеркнем, речь идет о доходах официальных, о начисленной и выплаченной зарплате. Да, некоторые цифры внушительны - с "бытовой" точки зрения, но, на самом деле, они вполне соответствует ответственности и объему полномочий иных чиновников - ведь от них зависит, скажем, бесперебойная работа городских школ или транспорта, свет и тепло в домах... И если бы этими пусть немалыми, но официальными зарплатами дело ограничивалось - все было бы прекрасно и пусть бы их доходы только повышались (вместе с нашими пенсиями, скажем). Но беда в том, что многие из госслужащих (не все! не будем мазать черной краской всех!) - идут на свои должности, в расчете на коррупционные доходы. А это - мзда за помощь "своим людям" из бизнеса (зачастую семейного), манипулирование госзаказом, а зачастую - и прямое воровство из бюджета. Причем, чем выше пост - тем больше возможностей "левачить" (то-то и идут интриги вокруг того или иного привлекательного кресла). Зачастую об участии чиновников в тех или иных "схемах" известно половине города, где они действуют - но официально на свет божий эта правда всплывает только тогда, когда чиновник с кем-то "поссорился" из людей поважнее. Вот так и возникают громкие коррупционные скадалы:

Polit.ru

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