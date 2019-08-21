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Замглавы ПФР «утратил доверие». Еще бы: так провороваться!..
По инф. polit.ru   
21 Августа 2019 г.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который в настоящее время находится под стражей. Об этом сказано в распоряжении главы правительства.

Замглавы ПФР «утратил доверие». Еще бы: так провороваться!..

Как уточняется, Иванов освобождается от должности в связи с утратой доверия.

Напомним, его подозревают в получении взятки. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании «Техносерв Менеджмент» получил от «неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва"», не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.

Бывшему заместителю председателя ПФР грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф. В настоящее время он арестован на два месяца.

Polit.ru

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