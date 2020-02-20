Фигурант дела Голунова дал показания против своего начальника

Экс-сотрудник полиции Денис Коновалов, обвиняемый в фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, признал вину.
Бывший страж порядка также дал показания на своего начальника Игоря Ляховца. Полицейский признался, что начальник заставил его подбросить Голунову наркотики. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.
По его словам, сам Ляховец не признает свою вину.
В конце января суд в Москве поместил под арест пятерых полицейских, задержавших Голунова в июне 2019 года. Им было предъявлено обвинение в превышения полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня Голунова отпустили.
История Ивана Голунова вызвала огромный резонанс. Немудрено: было видно, что дело шито белыми нитками - с самого начала. Мы освещали и само дело, и круги по воде, пошедшие от него:
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