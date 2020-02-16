Справедливо: журналисту Ивану Голунову все-таки принесены извинения

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Письмо из прокуратуры Голунов выложил у себя в Telegram-канале.

В документе сообщили, что журналист имеет право обратиться в суд и потребовать возмещения морального вреда.

С июня 2019 года дело Голунова передали в СК, а надзор за ним стала осуществлять Генпрокуратура. По этой причине извинения должно принести федеральное ведомство, а не ЗАО Москвы, отметил журналист.

«Мне очень неловко рассказывать о нормах закона, людям, который контролируют соблюдение законности. Но закон есть закон. Не я его придумал», − написал Голунов.

Напомним, специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В операции участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.

Журналисту предъявили обвинение по п. 1 ст. 228 УК РФ — сбыт наркотических средств. Анализы на наркотики оказались отрицательными, на пакетиках с найденными веществами экспертиза не нашла его отпечатков пальцев.

Дело Голунова прекратили в июне 2019 года. Прокуратура должна была принести извинения за незаконное уголовное преследование в течение полугода, но этого не произошло. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин уже дважды требовал от прокуратуры извинений.

30 января сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца обвинили по трем статьям УК — превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ).

Тогда же Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО экс-заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД Игоря Ляховца и бывших оперативников отдела — Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

История Ивана Голунова вызвала огромный резонанс. Немудрено: было видно, что дело шито белыми нитками - с самого начала. Мы освещали и само дело, и круги по воде, пошедшие от него:

Тот факт, что скандальные обвинения с неугодного журналиста не просто сняты, но и принесены извинения за них - очень важен. Ведь именно из-за таких ЧП растет недоверие к власти - особенно в кругах молодежи, которая обостренно чувствует несправедливость и все более критично относится к происходящему в стране! При этом, надо помнить: дело - не единичное. Надуманные и несправедливые обвинения, в том числе и по политическим мотивам, в России - достаточно часты, об этом громко говорят правозащитники.

По инф. rosbalt.ru

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