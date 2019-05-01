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Отважный французский дедок докладывает: Атлантика — преодолена в бочке!
По инф. polit.ru   
01 Мая 2019 г.
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72-летний француз Жан-Жак Савен заявил, что пересек Атлантический океан в бочке.

72-летний француз Жан-Жак Савен заявил, что пересек Атлантический океан в бочке.

Савен утверждает, что плыл 122 дня и девять часов — спустя это время он оказался в акватории Карибского моря. В настоящее время он собирается выбрать порт высадки, а пока дрейфует по течению в сторону Флориды, говорится в письме француза.

Отметим, Савен совершил свое плавание в фанерной бочке в три метра длиной и два метра в диаметре.

Официального подтверждения того, что француз действительно пересек Атлантику в бочке, пока нет.

Polit.ru

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