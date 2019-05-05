Федор Конюхов пересек 55-ю параллель и готовится к встрече с семиметровыми волнами

Федор Конюхов впервые в истории пересек 55-й градус южной широты на весельной лодке, передает РИА Новости со ссылкой на штаб экспедиции.

«Сегодня впервые пересек 55-й градус южной широты. Можно с уверенность сказать: на 55-м градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка. Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но острова расположены на 52-м градусе южной широты», — рассказал Конюхов.

В 250 милях от мыса Горн лодку Конюхова догнал шторм. Мореплаватель передал в штаб: «Вся неделя ожидается штормовой. Очень непростая обстановка, иду по краю континентального шельфа. Справа у меня глубины более трех тысяч метров, слева уже берег и там 300 метров. Этой ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней второй шторм — более мощный и затяжной, 40-50 узлов. Волна по прогнозу на 7 мая под десять метров и у меня мало места для маневра».

Плавание Конюхова на весельной лодке через Тихий океан продолжается 150 дней. Он уже прошел от Новой Зеландии 11,1 тысячи километров и направляется на самые южные острова — Диего-Рамирез, находящиеся в 200 морских миль.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ