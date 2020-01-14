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Это нужно видеть: на Филиппинах молнии бьют в шлейфы пепла
|По инф. rosbalt.ru
|14 Января 2020 г.
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В филиппинской провинции Батангас после вчерашнего извержения вулкана Тааль власти объявили чрезвычайное положение.
Эвакуация потребовалась 80 тыс. жителей, о пострадавших не сообщается.
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