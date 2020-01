Это нужно видеть: на Филиппинах молнии бьют в шлейфы пепла

В филиппинской провинции Батангас после вчерашнего извержения вулкана Тааль власти объявили чрезвычайное положение.

Эвакуация потребовалась 80 тыс. жителей, о пострадавших не сообщается.

Video footage obtained by the BBC shows a thunderstorm during an eruption on Mount Taal, Philippines, Sunday 12 January. Scientists said a 'big eruption' can occur at any time. https://t.co/Q0qK2Ioqbt

Между тем погодное явление сигнализирует о новом «крупном» извержении, считают ученые. В районе произошла так называемая грязная гроза — когда молнии бьют в шлейфы пепла, поднимающиеся из кратера, передает BBC News.

