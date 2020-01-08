Ладожское озеро покрылось «блюдцами» и «блинчиками»

На Ладожском озере образовались ледяные круги, которые также называют «блюдцами» и «блинчиками». Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» кандидат биологических наук Павел Глазков.

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Как написал биолог, необычное природное явление он обнаружил в районе поселка Морье во Всеволожском районе Ленобласти.

Такие круги зачастую появляются после наступления мороза.

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По инф. rosbalt.ru

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