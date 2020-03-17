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Эксперимент: особо примерные осужденные будут работать... в Сбербанке!
По инф. polit.ru   
17 Марта 2020 г.
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Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого начнет предоставлять работу осужденным, сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Сбербанк начнет принимать на работу осужденных. Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске

Пилотный проект уже запустили в одном учреждении в Новосибирске. По словам Попова, кандидаты для работы сначала подбирает местное управление ФСИН, а потом их оценивают службы Сбербанка. В проекте участвуют только те осужденные, у которых лишение свободы заменили на исправительные работы за хорошее поведение.

«Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», — рассказал Попов.

Кстати, по теме:

Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, которые не подключены к сети и внутренним системам банка. Они занимаются разметкой данных. В частности, переводят рукописный текст в электронный формат. Затем их работу проверяют. При этом во фрагментах текста нет персональных данных, банковской или другой тайны, поэтому их нельзя использовать для преступной деятельности.

Работу осужденных оплачивают в соответствии с МРОТ (12 130 рублей). Также предусмотрены премии, но их размер не уточняется. Из зарплаты осужденных также удерживаются НДФЛ, плата за общежитие и вычеты по постановлению суда.

По словам Попова, главная цель нового проекта Сбербанка и ФСИН – обеспечить работой людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Осужденным необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение», − отметил заместитель председателя правления Сбербанка.

Polit.ru

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