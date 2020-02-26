Путин заявил, что за последние 20 лет в России заключённых стало вдвое меньше

По сравнению с уровнем начала 2000-х «тюремное население» сократилось вдвое. «Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле», — отметил президент.
По словам главы государства, это происходит спокойно и постепенно в результате принятия различных решений, «либерализующих ответственность гражданина», совершившего незначительное правонарушение или же привлекавшегося к ответственности впервые.
По данным ФСИН, в 1999 году в России было порядка одного миллиона заключённых, в настоящее же время их насчитывается примерно 510 тысяч человек.
Ранее в Госдуму внесли правительственный законопроект, который повышает штраф для осуждённых, нарушивших порядок отбывания наказания. Помимо этого, предлагается разрешить применять в качестве меры взыскания к осуждённым мужчинам — злостным нарушителям дисциплины в тюрьме перевод в одиночную камеру на срок до шести месяцев.
Возможно, заключенных действительно стало меньше, только вот шансов оказаться по ту сторону решетки или, скажем, просто стать условно осужденным или нарваться на штраф стало у населения России больше. Достаточно поучаствовать в оппозиционном митинге, плохо высказаться о власти или просто столкнуться с несправедливостью и попытаться найти правду - раз, и дело сшито. Именно это становится основной причиной того, что молодое население России попросту не хочет жить в стране. Молодежь не верит и не доверяет власти, последний пример этого - дело "Сети", в котором уж слишком много несостыковок и от того еще больше вопросов ко следствию или дело Ивана Голунова, которое стало олицетворением полицейского произвола.
О фанатичной преданности Малеева, советника директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессии врача ходят легенды. Спасая людей, Виктор Васильевич побывал в эпицентрах распространения самых опасных инфекций в странах Африки, Китае, Индии, Афганистане, Сирии, Бангладеш...
Подростки из Саратова готовились совершить массовое убийство в школе. Из мести они хотели убить «примерно 40 человек», сообщает Центр общественных связей ФСБ. (Страшно, что за последние дни это уже второе такое сообщение, ведь не так давно подростков, готовивших теракт в школе, задержали в Крыму. - прим. МГ.)
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев выплатить шахтерам всю задолженность по заработной плате. Если этого не будет сделано, глава государства пригрозил оставить министров без зарплаты, сообщает «112 Украина».
Императрица Екатерина II много читала. И если в Зимнем дворце было много томов по праву, философии или истории, то в Агатовых палатах в Царском Селе императрица хранила литературу для души. Недавно петербургские истории выяснили, что любила почитать на досуге Екатерина II.
Как правило, на сцене мы видим только финальную часть работы звёзд эстрады, а всё остальное остаётся за "кадром". Однако, в недавнем интервью известный композитор Артём Иванов рассказал о том, сколько стоит создать качественную композицию, которая гарантированно станет хитом.
15-летний подросток из города Кандалакша Мурманской области, пытавшийся убить 11-летнего мальчика, явно страдал дефицитом внимания, который таким образом пытался восполнить. Такую точку зрения высказал когнитивно-поведенческий терапевт Иван Люшаков.
О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт (англ. Samuel Colt, 1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Мотивация — «ради сохранности имущества и личных вещей прихожан», основание — «постановление правительства».
В Тюмени пятый день ведут голодовку люди с ограниченными возможностями здоровья. Так они пытаются добиться соблюдения своих прав — на нормальное передвижение и на лечение. (А что остается делать людям, если на них чиновники совершенно не обращают внимания и игнорируют? - прим. МГ.)
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