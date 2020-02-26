Путин заявил, что за последние 20 лет в России заключённых стало вдвое меньше

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что за последние 20 лет в России вдвое сократилось число заключённых — такое изменение носит революционный характер.

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По сравнению с уровнем начала 2000-х «тюремное население» сократилось вдвое. «Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле», — отметил президент.

По словам главы государства, это происходит спокойно и постепенно в результате принятия различных решений, «либерализующих ответственность гражданина», совершившего незначительное правонарушение или же привлекавшегося к ответственности впервые.

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По данным ФСИН, в 1999 году в России было порядка одного миллиона заключённых, в настоящее же время их насчитывается примерно 510 тысяч человек.

Ранее в Госдуму внесли правительственный законопроект, который повышает штраф для осуждённых, нарушивших порядок отбывания наказания. Помимо этого, предлагается разрешить применять в качестве меры взыскания к осуждённым мужчинам — злостным нарушителям дисциплины в тюрьме перевод в одиночную камеру на срок до шести месяцев.

Возможно, заключенных действительно стало меньше, только вот шансов оказаться по ту сторону решетки или, скажем, просто стать условно осужденным или нарваться на штраф стало у населения России больше. Достаточно поучаствовать в оппозиционном митинге, плохо высказаться о власти или просто столкнуться с несправедливостью и попытаться найти правду - раз, и дело сшито. Именно это становится основной причиной того, что молодое население России попросту не хочет жить в стране. Молодежь не верит и не доверяет власти, последний пример этого - дело "Сети", в котором уж слишком много несостыковок и от того еще больше вопросов ко следствию или дело Ивана Голунова, которое стало олицетворением полицейского произвола.



По инф. pnp.ru

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