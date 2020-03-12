Что чаще всего россиян за решетку приводит?

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Так, в 2007 году осужденные за незаконный оборот наркотиков составляли четвертую по численности категорию осужденных в колониях (81 тыс.), а в прошлом году таких было уже 28% или 120 тыс. и это — первое место.
В 2007-м среди осужденных в колониях большинство сидели за кражи (165 тыс.), а в 2019-м таких было 62 тыс. Далее шли убийства и умышленный тяжкий вред здоровью, повлекший смерть (122 тыс., а в 2019 году — 85 тыс.), за тяжкий вред здоровью (103 тыс., в прошлом году — 40 тыс.).
Также сильно сократилась за эти годы категория осужденных за грабеж, было 71 тыс., стало — 20 тыс., за разбой — 80 тыс. и 25 тыс. Снизилось и количество осужденных за изнасилования — с 25 тыс. человек до 21 тыс.
Оказалось также, что наркопреступления являются самой частой причиной попадания за решетку не только мужчин, но и женщин. За это сидят 13,4 тыс. (в 2007 году — 14,5 тыс.). За убийство в тюрьму попали в прошлом году 6,6 тыс. женщин (в 2007-м — 9,6 тыс.), за тяжкий вред здоровью — 3,2 тыс. (6,4 тыс.), за кражи — 4,2 тыс. (11 тыс.), еще более 5 тыс. — за прочие преступления.
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