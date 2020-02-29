Экс-полковнику и подпольному миллиардеру Захарченко насчитали еще взяток

Следственный комитет России предъявил бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение в получении взяток, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко. Сейчас Захарченко отбывает наказание по аналогичному делу.

Захарченко предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК).

Следствие считает, что Захарченко получил взятку вместе с двумя доверенными лицами — Виктором Белевцовым и Василием Кретининым. По данным СК, все вместе они получили 1,4 млрд рублей.

«Коммерсантъ» пишет, что полковник «оказывал услуги общего покровительства» председателю совета директоров «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву. Он в 2015-2016-х годах через посредника оплатил отдых Захарченко в сочинских отелях на общую сумму более 800 тыс. рублей.

По второму эпизоду обвинения Захарченко в 2007-2009-х годах получил 109 млн рублей от совладельцев группы компаний «1520» Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Полковник получал деньги на счет, оформленный на имя Захар Хитрый. По другой схеме от тех же людей полковник получил 1,3 млрд рублей, считает следствие.

Экс-полковник отрицает вину и готов дать показания. Но, по словам его адвоката Горбенко, «ему ответили, что вопросов к нему нет, и сразу же объявили об окончании следственных действий по делу».

Захарченко этапируют из колонии в Мордовии в Москву, чтобы он ознакомился с материалами дела.

Дмитрий Захарченко работал замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В сентябре 2016 года его арестовали по делу о взятках.

работал замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В сентябре 2016 года его арестовали по делу о взятках. В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества Захарченко и членов его семьи более чем на 9 млрд рублей. Оно включало в себя деньги на сумму около 8 млрд рублей, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. Их происхождение Захарченко не смог объяснить.

В июне 2019 года экс-полковника МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Суд лишил его воинского звания и наград. Позже Мосгорсуд снизил ему наказание на полгода. Напомним наши заголовки об этой сверхскандальной истории:

Пожилому отцу мафиози-полковника МВД Захарченко скостили срок

Мафиозный полковник Захарченко требует вернуть ему 9 миллиардов. Через суд!

Polit.ru

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