Мафиозный полковник Захарченко требует вернуть ему 9 миллиардов. Через суд!

Защита бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подала иск в Никулинский суд Москвы с просьбой пересмотреть решение о конфискации 9 млрд рублей, найденных в квартире его сестры во время обыска. Вы помните эту потрясающую коррупционную историю?

Дмитрий Захарченко работал замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России . В сентябре 2016 года его арестовали по делу о взятках.

. В сентябре 2016 года его арестовали по делу о взятках. В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества Захарченко и членов его семьи более чем на 9 млрд рублей . Оно включало в себя деньги на сумму около 8 млрд рублей, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. Их происхождение Захарченко не смог объяснить.

. Оно включало в себя деньги на сумму около 8 млрд рублей, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. Их происхождение Захарченко не смог объяснить. В июне 2018 года Захарченко просил вернуть ему конфискованное имущество. Он ссылался на то, что к моменту рассмотрения иска о конфискации в декабре 2017 года его имущество уже не являлось вещественным доказательством по уголовному делу. Оно перестало быть вещдоком в сентябре 2017 года.

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По словам адвоката Валерии Туниковой, причиной для пересмотра решения о конфискации имущества являются вновь открывшиеся обстоятельства, пишут «Ведомости». В июне 2019 года Пресненский суд Москвы признал невиновным Захарченко в получении взятки в размере $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса. Это было ключевое из трех обвинений в коррупции. По другим двум эпизодам тогда же полковника признали виновным в воспрепятствовании правосудию и получении крупных взяток. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Затем приговор смягчили на полгода.

Защита ссылается на определение Конституционного суда, который по аналогичному делу отказался проверять норму антикоррупционного законодательства, позволившую изъять имущество не только у Захарченко, но и у его знакомых и членов семьи. Тогда суд сослался на то, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, упомянутом в закрытом перечне. В нем отсутствуют драгметаллы и деньги.

В пресс-службе Никулинского суда сообщили, что рассмотрение исковых заявлений назначено на 19 февраля.

Таким образом, одна из самых громких коррупционных историй современной России - имеет продолжение! Будем наблюдать... А что нам остается?

Polit.ru

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