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Рогозин обещает, что Путин из космоса за всеми уследит
По инф. polit.ru   
05 Июня 2019 г.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что система дистанционного зондирования Земли «Государево око» будет использоваться для наблюдения за ситуацией в регионах страны в режиме реального времени. Для этого доступ к ней получит президент РФ Владимир Путин. Совершенно неизвестно, как к этим обещаниям относится сам Владимир Владимирович, но вот глава космической отрасли явно преисполнен гордости: он сделал красивый ход в борьбе за собственное выживание...

Рогозин обещает, что Путин из космоса за всеми уследит

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени», — сказал Рогозин.

По его словам, «Государево око» позволит президенту следить за строительством объектов, состоянием инфраструктуры, гражданами, посевами и др.

Рогозин охарактеризовал систему как «хорошее зрение», которое позволит разглядеть всю инфраструктуру страны. Глава «Роскосмоса» также утверждает, что доступ к «Государеву оку» получит правительство.

Напомним некоторые заголовки последнего времени, которые хорошо показывают положение самого Рогозина в нынешней системе государственного олигархата:

Polit.ru

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