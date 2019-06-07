И даже руки не дрогнули: похищены платы для космической техники

В первые майские праздники (с 1 по 5 мая) группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование. Об этом РБК сообщал источник в «Роскосмосе». По его словам, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения.

Информацию об инциденте изданию подтвердил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко. Он добавил, что все материалы по данному факту переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения. Сейчас, по словам Устименко, правоохранительные органы ведут доследственную проверку, со стороны госкорпорации следствию оказывается вся необходимая поддержка и содействие.

Источник РБК уточняет, что речь идет о краже электронных плат для космической техники, неизвестные унесли их целых три мешка. После инцидента на месте происшествия установили сигнализацию.

Экспертам, сообщает РБК, сложно оценить стоимость похищенного. Так, по словам директора конструкторской компании «Космокурс» Павла Пушкина, в отечественной технике одна плата Space-класса может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей.

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров считает, что, учитывая высокую стоимость электроники космического назначения, ущерб может достигать десятков миллионов рублей.

Кражи не украшают. Тем более покусились здесь на такую отрасль, которая в былые времена вызывала одну только гордость. Люди старшего поколения нашей страны вполне законно гордятся былыми успехами в покорении космоса. Да и сейчас достижения здесь тоже имеются, как присутствует и вера в перспективное космическое будущее. По данным ВЦИОМ, на заметку, 74% россиян, считают, что в нашем государстве профессия космонавта будет иметь востребованность. А значит, найдется, кому покорять, а не заниматься хищениями!

По инф. rosbalt.ru

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