Дело «Сети»: родители просят отпустить сыновей из СИЗО из-за коронавируса

Родители осужденных по делу «Сети» попросили отпустить их детей из СИЗО под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Они отправили обращения президенту РФ, в Генпрокурору, Следственный комитет, ФСИН и уполномоченному по правам человека.

Об этом пишет «7х7» со ссылкой на Светлану Пчелинцеву, мать одного из осужденных Дмитрия Пчелинцева.

«Защита от заражения в СИЗО не только не гарантирована, а попросту невозможна <...>. Наши сыновья лишены права остаться живыми в период пандемии коронавируса. К сожалению, вопрос о сохранении здоровья людей в местах лишения свободы сегодня уже не стоит. И, конечно, никакая специализированная квалифицированная медицинская помощь, — тем более с госпитализацией в гражданские медучреждения из СИЗО и колоний — неосуществима, это миф», — говорится в письме.

Там также указано, что сотрудники СИЗО могут быть переносчиками вируса.

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19. Срок действия ограничения неизвестен, его ввели до «особого указания».

Во время пребывания в СИЗО двое фигурантов дела «Сети» заразились туберкулезом. Сначала открытую форму диагностировали у Василия Куксова. Во время суда он находился в одном «аквариуме» с другим фигурантом дела — Арманом Сагынбаевым. Вскоре у него тоже нашли туберкулез.

Напомним, дело «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) возбудили в октябре 2017 года. Всего по этому делу задержали 11 человек из Пензы и Петербурга. Их обвинили в организации террористического сообщества для подготовки государственного переворота. 10 февраля семерых из них приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. По версии следствия, фигуранты дела хотели устроить серию терактов, поднять вооруженный мятеж и свергнуть власть в стране.

Родственники пензенских фигурантов дела утверждали, что при задержании молодым людям подбросили оружие, а затем пытали. У одного фигуранта врачи диагностировали перелом, у других — гематомы и ссадины. Травмы также зафиксировали члены ОНК. В ФСБ заявляли, что следы оставались не от шокера, а от укусов клопов.

В поддержку осужденных по делу «Сети» выступили депутаты, кинематографисты, режиссеры-аниматоры, ученые, психологи, IT-специалисты, художники, активисты, книготорговцы, юристы. Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев начал свое выступление на фестивале «Чартова дюжина» со слов «Организации "Сеть" посвящается» и спел песню «Воздух».

В конце февраля Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать жалобы на пытки от фигурантов дела.

Polit.ru

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