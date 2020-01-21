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Две трети россиян считают, что в России есть политзаключенные. А вы как думаете?

По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
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О том, что в России есть политзаключенные, заявили 63% опрошенных «Левада-центром» россиян. (Прошлый год в России выдался богатым на акции протеста, в СИЗО отправили десятки человек... и как после этого можно сомневаться в том, что людей задерживали не по политическим мотивам? - прим. МГ.)

Две трети россиян считают, что в России есть политзаключенные. А вы как думаете?

Большинство опрошенных считают, что в стране есть люди, получившие тюремные сроки за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это показатель максимальный показатель за все время исследований, проводившихся с 2004 года. О том, что политзаключенных в стране нет, заявили только 22%

При этом большинство — 68% респондентов — назвали себя «свободными людьми», противоположной точки зрения придерживается 31%.

  • Напомним, на несогласованной акции 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек. Таким образом этот протест стал крупнейшим за два года по количеству активистов, которых задержал ОМОН. Потом у участников акции начались обыски. Возбуждено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти и одно о массовых беспорядках. Официально предъявлены обвинения в массовых беспорядках Алексею Миняйло, Ивану Подкопаеву, Кириллу Жукову (также обвинение в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Опрос проводился 12—18 декабря 2019 года. В нем приняло участие 1,6 тыс. респондентов.

  • А что думаете по этому поводу вы, читатель МГ? Напишите свое мнение в комментариях, оно для нас важно!

    • По инф. rosbalt.ru

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