ЧП в России и Италии: от взрывов бытового газа пострадали и взрослые, и дети...

Двумя взрывами бытового газа увенчалось начало недели — первый произошёл в Нижнем Тагиле, второй — в итальянском городе Рокка-ди-Папа. В обоих случаях есть пострадавшие.

В Нижнем Тагиле газ в пятиэтажном жилом доме взорвался 10 июня около 19:00. ЧП произошло в доме № 42 по Черноисточинскому шоссе. По информации источника, в результате взрыва на четвертом этаже пострадал мужчина — его взрывной волной выбросило с четвертого этажа.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Еще несколько человек были эвакуированы с пятого этажа.

Ситуация с газовой безопасностью продолжает тревожить, ведь сообщения о происшествиях поступают регулярно, особенно часто — с газовыми баллонами. Чтобы обезопасить население, эксперты разработали инструкцию по безопасному использованию бытового газа в многоквартирных домах. Действует она уже целый год. Но, к сожалению, этот газовый ликбез не помешал произойти трагедии в Магнитогорске, где под Новый год в результате взрыва газа в многоэтажке погибли десятки человек... Спустя несколько дней взрыв прогремел и в Ростовской области... Поэтому надо помнить, что с газом шутки плохи, и использовать его для обогрева жилья — затея плохая.



Подобное происшествие в этот же день случилось и в Италии. В городке Рокка-ди-Папа под Римом взрыв бытового газа прогремел вовсе в здании муниципалитета.

Пострадали не менее девяти человек, в том числе мэр города Эмануэле Крестини, и несколько детей из соседнего детского сада.

Одного из детей в тяжелом состоянии доставили в педиатрическую клинику «Бамбин Джезу» в Риме.

ЧП произошло из-за повреждения газовой системы при проведении строительных работ, при этом попытки оперативно отремонтировать трубу не увенчались успехом.

Расположенные рядом с муниципалитетом здания были эвакуированы. Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ