Магнитогорск: "пляска на костях" и кошмар "возвращения в родные стены"

Главной темой первого в этом году рабочего дня ожидаемо стали последствия трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва многоэтажки погибли десятки людей. Жильцы уцелевших квартир боятся возвращаться домой и собирают подписи в пользу расселения дома (на данный момент петицию уже подписали почти 90 тысяч человек). Аппаратное совещание у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии и продолжилось специальным заявлением, в котором глава региона в числе прочего называет эту инициативу «пляской на костях» и «раскачиванием ситуации». Тем временем точная причина взрыва все еще не названа, а в дом уже начали возвращать газоснабжение, сообщает ТАСС.

Напомним, утром 31 декабря, в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. 3 января МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек, среди них 6 детей. Четверо пострадавших до сих пор находятся в больницах. В Магнитогорске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации городского уровня. Следственный комитет отрабатывает все версии причины трагедии, но основной остается взрыв бытового газа. Тем временем ряд региональных интернет-ресурсов, ссылаясь на свои источники, сообщали, что рассматривается и версия теракта. Следователи не комментировали эти сообщения напрямую, но косвенно их опровергли. «Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На данный момент принято решение разделить дом на две части, демонтировав седьмой и восьмой подъезды. При этом автор петиции в пользу расселения всего дома Алексей Соколов утверждает, что и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. Пресс-служба мэрии уверяет, что по результатам обследования квартир, образовавшиеся трещины не имеют динамики.

Но физическое разрушение — не единственный довод активиста. Есть и психологический фактор. По его словам, люди не могут долго находиться на месте трагедии. «Вероятно уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах», — пишет Соколов и завершает текст послания просьбой пересмотреть решение о разделении дома и выделить равноценные квартиры для переселения.

«Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы, проведенной специалистами МЧС России с использованием комплекса "Струна", — заявил сегодня губернатор Борис Дубровский, указанный в адресатах открытого письма. — По результатам этой экспертизы рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника, что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания».

По словам главы региона, проживание в остальных подъездах безопасно. После демонтажа двух разрушенных подъездов планируется провести детальный технический аудит всех сохранившихся. По просьбе жильцов, их допустят к участию в аудите, для чего будут сформированы общественные группы. Дубровский подчеркнул, что власти действуют максимально открыто, все решения по данному вопросу будут приниматься публично и с учетом эмоций владельцев квартир в пострадавшем здании.

На данный момент начата выплата компенсаций пострадавшим и членам семей погибших как из областного, так и из федерального бюджета — в сумме почти 75 миллионов рублей. Деньги уже получили около 330 человек.

Планируется, что суммарный объем региональных выплат составит 93 миллиона рублей. Еще 100 миллионов рублей в помощь пострадавшим направил Магнитогорский металлургический комбинат, градообразующее предприятие Магнитогорска. По распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева из резервного фонда федерального правительства на единовременные выплаты выделено 65 миллионов рублей.

Кроме того, более 23 миллиона рублей поступило на специальный благотворительный счет. Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинс» и уроженец Магнитогорска Евгений Малкин, не остался в стороне от трагедии в родном городе и перевел крупную сумму для поддержки пострадавших, сообщает официальный сайт клуба «Металлург». Поддержали инициативу и другие хоккеисты. «"Питтсбург Пингвинз" проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени. Игроки, тренеры и руководители магнитогорского «Металлурга» в ближайшие дни завершат сбор денег, которые будут адресно направлены пострадавшим», — говорится в сообщении.

8 января в Кафедральном соборе Вознесения Господня в Магнитогорске прошла панихида по погибшим в результате трагедии. Власти региона заявили о своём намерении установить на месте трагедии постоянный мемориал.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ