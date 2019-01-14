Жители Шахт не сомневаются: был взрыв газа. Люди так спасались от холода...

«Взрыв был сильный — у нас диван прыгал, но длилось все секунды. Не похоже на то, как бомба взрывается — газ, скорее всего. Легкие вещи все попадали. Все содрогнулось», — рассказали очевидцы журналистам 161.ru.
Спасатели эвакуировали из дома 140 жильцов, из пострадавшего подъезда вывели 43 человека. Из-под завалов достали семерых, в том числе мужчину и двухлетнюю девочку. Мать ребенка, 31-летняя Виктория Ларикова погибла. Судьба еще четверых человек неизвестна — есть вероятность, что люди находятся под завалами.
Местные жители рассказали, что в доме было очень холодно — приходилось спать в одежде, многие обогревали квартиры газом. «Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — рассказала «КП» местная жительница.
Жильцы взорвавшегося дома часто жаловались на утечки газа. Информацию об этом подтвердил представитель газовой службы. Последний раз проверку такой жалобы газовики проводили месяц назад, 10 декабря.
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Горожане не подвергают сомнению версию о том, что в доме взорвался газ. «В наших домах было нереально холодно. Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — рассказала «КП» местная жительница.
Между тем в «Газпроме» заявили, что газовое оборудование было исправным, его последний раз проверяли в апреле и мае 2018 года. В целях безопасности подачу газа в 16 и 18 доме на улице Хабарова приостановили.
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Жительница Шахт, которая числится без вести пропавшей после взрыва в многоквартирном доме на улице Хабарова, накануне обращалась в газовую службу с сообщением об утечке газа. Об этом сообщает «Блокноту Ростов», ссылаясь на слова родственников женщины.
По данным издания, пенсионерка Людмила Власова вчера звонила в газовую службу, сообщив, что в доме распространяется запах газа. Ее родственники сообщили, что женщина погибла, но официального подтверждения этому нет.
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На месте происшествия проводится разбор завалов. Задействованы 366 спасателей, 65 машин, два крана и альпинисты. Местные власти сообщают, что на работу уйдет не меньше суток. По словам губернатора региона Василия Голубева, выяснилось, что несущие конструкции на уровне восьмого-девятого этажей деформированы — есть угроза дальнейшего обрушения. Поэтому для продолжения работ нужно укрепить стены. Несколько квартир полностью разрушены и восстановлению не подлежат.
«Мы пока не знаем судьбу хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв бытового газа, а также трех человек из квартиры ниже той, где произошел взрыв. Сейчас ведем работы по укреплению строительных конструкций на 8 этаже. Затем с помощью тяжелой техники будем проводить разбор завалов на 8 и 9 этаже», — сообщил губернатор.
На месте работают кинологи с собаками. Движение возле дома перекрыли.
После завершения спасательных работ к осмотру места чп приступят следователи. Сейчас они опрашивают жильцов дома и очевидцев случившегося. В газоснабжающей и управляющей компаниях проводят обыски. В качестве приоритетной рассматривается версия о взрыве из-за утечки газа. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Ростовской области. Он также поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе МЧС и губернатору обследовать здание, и при необходимости оказать финансовую помощь пострадавшим «по линии правительства».
Семье погибшей женщине власти пообещали выделить 1 млн рублей в качестве компенсации.
Эвакуированных жильцов поселят в гостинице. Пока что людей разместили в школе неподалеку — им предоставили горячее питание.
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