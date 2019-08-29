Челябинская область: бунтуют городские хлебопеки. Зарплату хотят получать!

Работники предприятия «Каслинский хлебозавод» в Челябинской области уже четыре месяца не получают зарплату. Внимание: речь идет о бунте не на частном, капиталистическом предприятии (где сидит "спрут-эксплуататор"). Нет. Зарплату не выплачивает муниципальное (т.е. государственное, хоть и городское) предприятие!

Как сообщает РИА «Новый День», рабочие хлебозавода вышли на митинг к администрации муниципалитета. С мая они не получают заработную плату, и не в первый раз.

Весной сотрудники уже жаловались в прокуратуру на невыплату зарплаты. Тогда завод оштрафовали, а судебные приставы начали процедуру взыскания. В апреле сотрудникам все-таки выплатили деньги за четыре месяца. Но в мае выплаты снова прекратились.

Напомним, что мы постоянно пишем о тревожных конфликтах в экономике и социальной сфере России. Здесь накопилось немло проблем, которые свидетельствуют: именно государство в первую очередь не выполняет принятых на себя обязательств (хотя и частники бывают грешны, конечно):

По инф. rosbalt.ru

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