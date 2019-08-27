Найдется ли управа на рост цен на «железке»?

Правительство России просят проверить РЖД на предмет необоснованного завышения цен в летний период. Соответствующее обращение на имя Дмитрия Медведева было направлено представителями Межрегиональной общественной организации «Коллективная защита», сообщает News.ru.

По словам авторов обращения, они проанализировали действующие тарифы на билеты за несколько месяцев и выявили многократное увеличение их стоимости.

Они также привели в пример динамику цен на билеты в Киров. Общественники утверждают, что стоимость выросла более чем на 30%.

По словам заявителей, в мае 2019 года в ряде СМИ появилась информация о готовящемся многократном увеличении стоимости билетов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. В РЖД, однако, опровергли такие сведения и заверили, что повышения цен не планируется.

Авторы обращения указали на то, что рост цен должен быть экономически обоснованным и вызван только подтвержденным, объективным повышением расходов, а не зависеть от сезона.

Они попросили правительство совместно с Федеральной антимонопольной службой провести проверку обоснованности увеличения стоимости билетов на железнодорожные перевозки поездами дальнего следования. В случае, если завышение стоимости билетов будет подтверждено, перевозчик должен быть привлечен к ответственности.

Также авторы письма считают необходимым обязать компанию пересмотреть тарифы, вернув их к уровню начала этого года, с возможностью экономически обоснованного увеличения цен на билеты не выше инфляции.

Повсеместный рост цен и тарифов на товары и услуги - одна из головных болей сегодняшней России. Нет, это не гиперинфляция, как в 90-е, слава Богу - но ситуация выглядит удручающе тупиковой, и это все больше нас всех раздражает. Ведь доходы-то никак не хотят расти - и перспектив не видно, несмотря на бодрые уверения властей. А в России все больше и больше накаляется проблема разрыва между богатством и бедностью...

И вот - билеты на "железку"... самый, вроде бы, демократичный вид транспорта!

По инф. rosbalt.ru

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