Нижний Тагил: взбунтовавшиеся врачи добились своего! Вроде бы...

Пятеро хирургов из шести в Нижнем Тагиле забрали свои заявления об увольнении, со ссылкой на Минздрав сообщает «Интерфакс». Мы уже писали об этой истории, когда профессионалы-медики решили взбунтоваться против унизительных порядков в отечественном здравоохранении...

В разъяснительной беседе с врачами им пообещали провести дополнительные выплаты за нагрузку и снять нагрузки в будущем. Кроме того, по информации чиновников, ранее в лечебном учреждении была «изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил». Это, в свою очередь, «исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил», заверили в ведомстве.

Как в этом случае увеличится нагрузка на другие больницы, не сообщается.

22 августа в в Нижнем Тагиле из ЦГБ №1 уволились все шесть хирургов, недовольные большой нагрузкой и низкой зарплатой. Трое врачей уволились трое из Демидовской горбольницы на прошлой неделе. Местная администрация организовала работу врачей вахтовым методом из Екатеринбурга, врачам предоставили номера в гостиницах.

26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ситуация требует серьезной реакции областных властей, а также отметил, что Минздрав начал разбираться в проблеме.

После комментария пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Свердловская областная прокуратура начала проверку.

Выходит, правды все-таки в современной России - можно добиться? Да, но какой ценой! Забастовками на грани бунта, как встарь? Прошлый раз, как мы помним из истории XX века - ни к чему хорошему это не привело... Только надо иметь в виду одно существенное отличие от преддверия прошлых революций: если раньше работники бунтовали против эксплуатации частником-капиталистом, то теперь все подобные эксцессы происходят в сфере государственного ведения. Главная несправедливость исходит от главного эксплуататора, государства. Это остро чувствует молодежь, выходящая на те же московские митинги (которые воспринимаются старшим поколением с естественным недоверием). Ну вот а теперь - готовы бунтовать люди повзрослее, да не в "зажравшейся Москве". О чем это говорит?

О положении же конкретно в российском здравоохранении, где повсеместно вспыхивают скандалы - читайте по ссылке.

Polit.ru

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