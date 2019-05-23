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Боярский сыграет злодея в новом фильме о гардемаринах
По инф. Polit.ru   
23 Мая 2019 г.
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Народный артист России Михаил Боярский рассказал о роли, которую сыграет в новом фильме о приключениях гардемаринов. Это будет тот же французский дипломат де Брильи, которого актер играл в более ранних частях киносерии, но «более хладнокровный» и без любовной линии.

Боярский сыграет злодея в новом фильме о гардемаринах

«Я играю человека, который уже умер, меня "воскресили". Что касается меня, то у меня там мало любви - я играю подлеца, злодея; такое амплуа. Но это не та же роль, есть много нюансов, из-за которых не похожи два моих героя [молодой и пожилой де Брильи]: тот [молодой] был влюблен, и ради женщины совершал любые поступки - а здесь он занимается политикой, деньгами, хочет всем навредить. Он [де Брильи в новом фильме] мешает всем гардемаринам, но получает сполна», — цитирует ТАСС рассказ Боярского на Международном кинофоруме «Золотой Витязь» в Севастополе.

Четвертый фильм о гардемаринах снимает режиссер Светланы Дружининой. По словам Михаила Боярского, в этой картине будет множество конных трюков и схваток. Кроме того, актер сообщил, что в сюжет входит тема России и Крыма, поэтому получается «патриотическая история».

Polit.ru

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