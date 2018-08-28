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Начаты съемки сиквела "Гардемаринов". Не обойдется без Боярского!
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2018 г.
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Участие в съемках четвертого фильма о приключениях гардемаринов примет народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он исполнит роль шевалье де Брильи, рассказал актер ТАСС.

«Съемки начались, я буду принимать в них участие», — отметил он и добавил, что ему еще не присылали расписание съемок.

Продолжение картины «Гардемарины» запланировала снять народная артистка РФ Светлана Дружинина, которая выступает режиссером ленты. По задумке режиссера, события четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны. По словам Дружининой, в фильме будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям. Министерство культуры РФ уже выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов.

По инф. rosbalt.ru

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