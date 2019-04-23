Боярский и Немоляева рассказали о своей жизни в коммуналке

Скоро ожидается выход нового фильма киностудии “Ленфильм” с целой плеядой знаменитых актеров. Авторы фильма ещё не определились с названием и выбирают из двух вариантов “Золотые соседи” или “Этаж”. Действие фильма происходит в коммуналке, где волею судьбы оказались очень разные люди со своими трудностями и радостями.

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Например, Михаил Боярский играет спившегося неудачника, которого бросила жена. Герою предстоит противостоять соседям, желающим продать квартиру и купить новую.



В преддверии выхода картины Боярский поделился воспоминаниями о том, как он в молодости он действительно жил в коммунальной квартире. Тогда его соседом был второй муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович, и они любили ходить в гости друг к другу. Михаил Боярский отметил, что хотя жизнь и была довольно трудной и необустроенной, но общения между людьми было гораздо больше. Что касается собственно фильма, то актёру очень понравился сценарий и то, что атмосфера в фильме очень похожа на настоящую - где тесно переплетается и дружба и неприязнь, как и в жизни.



Одну из женских ролей в картине сыграла известная актриса Светлана Немоляева, которая также в молодости жила в коммунальной квартире. Но в отличие от Боярского, у неё остались только воспоминания об отсутствии уюта и любых комфортных условий. В фильме Немоляева играет потомственную дворянку, которой очень сложно найти общий язык со всеми обитателями квартиры.

Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

Кроме того, в фильме сыграют Иван Охлобыстин, Семён Стругачёв и Лия Ахеджакова. Такой подбор актеров производит сильное впечатление и обещает зрителю много интересных моментов. Остается лишь дождаться премьеры и насладиться игрой любимых артистов.

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