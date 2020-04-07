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Большинство россиян одобряют, как Путин с коронавирусом борется

Ксения Воронцова, «Российская газета»   
07 Апреля 2020 г.
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Рейтинги президента РФ Владимира Путина выросли после его обращения к россиянам, которое вышло в эфир 2 апреля. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Большинство россиян одобряют, как Путин с коронавирусом борется

По данным исследования, в день обращения главы государства к населению 72% опрошенных заявили, что одобряют его деятельность, 20% придерживаются противоположного мнения, 8% затруднились ответить. При этом, за прошлую неделю показатель одобрения по среднему значению составил 65,7%.

Уровень доверия президента 2 апреля также поднялся и составил 74%. В то время как на неделе с 23 по 29 марта он был равен 71,1%, об обратном заявляли тогда 24,9%. При этом в феврале рейтинг Владимира Путина составлял всего 35 процентов.

Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам нашей страны в эфире телеканалов, он объявил о продлении нерабочего режима на всей территории России вплоть до 30 апреля с сохранением заработной платы. Глава государства также заявил, что если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет сокращен.

Напомним, ранее стало известно, что Кремль будет отслеживать уровень доверия к власти. Этот показатель включен в Федеральный план статистических работ. Исследованию подлежит уровень доверия президенту и главам регионов. Эти данные будут готовиться ежегодно к 15 апреля.

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